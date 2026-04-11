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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.48 लाख वोट कटे, कई सीटों का बदला समीकरण!

मुरादाबाद में SIR के बाद बड़ा बदलाव, 2.48 लाख वोट कटे, कई सीटों का बदला समीकरण!

UP SIR Final Voter List 2026 Moradabad: सबसे अधिक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 72030 वोट और सबसे कम कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 18940 वोट कटे हैं. SIR से पहले जिले में मतदाताओं की संख्या 2459455 थी.

By : उबैदुर रहमान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 03:04 PM (IST)
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  • मुरादाबाद में 2.48 लाख से अधिक वोट मतदाता सूची से हटे.
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से सर्वाधिक, कुंदरकी से सबसे कम वोट कटे.
  • नए मतदाता बनाने के 1.51 लाख से अधिक फार्म स्वीकृत हुए.
  • मतदाता सूची में जेंडर अनुपात 880 से घटकर 856 हुआ.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसआईआर के दौरान जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में 2.48 लाख वोट कट गए हैं. इसमें अलग अलग कारणों से सबसे अधिक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 72030 वोट और सबसे कम कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 18940 वोट कटे हैं. एसआईआर से पहले जिले में मतदाताओं की संख्या 2459455 थी.

जिला प्रशासन ने छह जनवरी को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया था, इसके बाद दावे और आपत्तियां मांगी गई. इसके लिए 18,29 और 31 जनवरी को विशेष अभियान चलाया गया. दावे और आपत्तियों की सुनवाई के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव अधिकारी तैनात किए गए. 

2 लाख 48 हजार से अधिक वोट कटे

फार्म-6 के तहत नए मतदाता बनने के लिए 167820 फार्म भरे गए. फार्म- 7 के तहत 16675, फार्म आठ के तहत 71441 फार्म संशोधन के लिए जमा किए गए. जांच के बाद फार्म छह के 151513, फार्म सात के 17245 और फार्म आठ के तहत 68458 स्वीकृत किए गए. सुनवाई के बाद डीएम ने सूची जारी की तो पूरे जिले में मतदाताओं की संख्या घटकर 2211339 हो गई. इस प्रकार जिले में 248116 वोट काटे गए. 

अब सबसे कम मुरादाबाद देहात विधानसभा में वोटर

एसआईआर अभियान से पहले बिलारी विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 362586 थी लेकिन जांच के बाद मतदाताओं की संख्या घटकर 333882 हो गई. इसी प्रकार मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की मतदाता संख्या पहले 392973 थी लेकिन जांच के बाद घटकर 319480 हो गई है. ग्रामीण विधानसभा में जिले में सबसे अधिक 73443 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं.

इस प्रकार बिलारी की तुलना में पहले बड़ी ग्रामीण विधानसभा जांच के बाद अब छोटी हो गई है. बिलारी विधानसभा में 28704 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. कुंदरकी विधानसभा में पहले मतदाताओं की संख्या 388126 थी लेकिन जांच के बाद घटकर 369186 हो गई है. कुंदरकी विधानसभा में सबसे कम 18940 वोट काटे गए हैं.

कांठ विधानसभा में भी 30 हजार से अधिक वोट कटे

मुरादाबाद शहर के मतदाताओं की संख्या पहले 543357 थी लेकिन जांच के बाद 471327 हो गई है. शहर विधानसभा से 72030 वोट काटे गए हैं. कांठ विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 392651 थी लेकिन जांच के बाद घटकर 362344 हो गई है. इस प्रकार कांठ विधानसभा में 30307 वोट कटे हैं. 

जेंडर रेशियो भी गिरा

एसआईआर अभियान के दौरान जेंडर अनुपात में भी कमी आई है. अभियान के पहले जेंडर अनुपात 880 था लेकिन अब घटकर 856 हो गया है. कुंदरकी में सबसे कम जेंडर अनुपात 830 पाया गया है. डीएम अनुज सिंह के साथ एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने एसआईआर अभियान के बाद संशोधित मतदाता सूची राजनीतिक दलों को वितरित कर दी है. बताया है कि अभी नए मतदाता बनने के लिए फार्म छह भरने की छूट रहेगी. डीएम ने बताया कि मतदाता सूची तहसील और अन्य कार्यालयों पर मिलेगी. 

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Published at : 11 Apr 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
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