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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदायूं में चलती कार में लगी आग, महिला की जिंदा जलकर मौत, पति झुलसा

बदायूं में चलती कार में लगी आग, महिला की जिंदा जलकर मौत, पति झुलसा

UP News: बदायूं जिले में एक कार में अचानक आग लगने से दरवाजे लॉक हो गए थे, जिससे दोनों के लिए तुरंत निकल पाना संभव नहीं हो सका.  कार कम्युनिटी हेल्थ अफसर अर्पित भारद्वाज चला रहे थे

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 Apr 2026 02:19 PM (IST)
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  • बदायूं में चलती कार में आग, हेल्थ अफसर की पत्नी की मौत.
  • पत्नी का पथरी ऑपरेशन हुआ था, घर लौटते समय हादसा.
  • कार के दरवाजे लॉक, पति झुलसे, पत्नी की जलकर मौत.
  • पुलिस जांच कर रही आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए.

बदायूं जिले के उसहैत थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां रौता गांव के पास शुक्रवार (11 अप्रैल) रात को एक चलती हुई कार में अचानक आग लग गई.  इस हादसे में एक युवती की जलकर मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. कार कम्युनिटी हेल्थ अफसर अर्पित भारद्वाज चला रहे थे. पत्नी प्रिया (25) पिछली सीट पर लेटी हुई थी. प्रिया की 3 दिन पहले पथरी का ऑपरेशन लखीमपुर के पलिया के एक अस्पताल में हुआ था. वहां से डिस्चार्ज होने के बाद वह दोनों लौट रहे थे, तभी रौता गांव के पास कार में अचानक आग लग गई.

फिलहाल, आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है. कार में अचानक आग लगने से दरवाजे लॉक हो गए थे, जिससे दोनों के लिए तुरंत निकल पाना संभव नहीं हो सका. अर्पित स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) हैं और उनकी पोस्टिंग कादरचौक सीएचसी पर हैं. उनकी पत्नि प्रिया का तीन दिन पहले पलिया के एक अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन हुआ था. वह ऑपरेशन के बाद ठीक महसूस नहीं कर रही थीं, इसलिए कार की पिछली सीट पर लेटी हुईं थीं.

आग लगने के बाद क्या हुआ?

अर्पित के अनुसार, वह आगे की सीट पर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन रौता गांव के पास पहुंचते ही अचानक कार में आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि वह जल्द ही पूरी कार में फैल गई. इसके बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए. वह किसी तरह से कार से बाहर निकले और तुरंत पुलिस को सूचना दी. आग की घटना देख आसपास के लोग भी इकठ्ठे हो गए और आग बुझाने की कोशिश की. थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पत्नी प्रिया की मौत हो चुकी थी. उसहैत के एसएचओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि महिला का शव कब्जे में ले लिया गया है और झुलसे हुए पति का इलाज कराया जा रहा है. मामले की जांच जारी है.

 

 

 

Input By : भरत शर्मा
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Published at : 11 Apr 2026 02:19 PM (IST)
Tags :
Budaun UTTAR PRADESH Budaun Car Accident
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