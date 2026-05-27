उत्तर प्रदेश के झांसी में चर्चित करोड़ों के सट्टा सिंडिकेट मामले में फरार चल रहा बर्खास्त सिपाही रजत सिंह ने क़ानून के सामने घुटने टेक दिए है. करीब 19 दिनों तक पुलिस को चकमा देने, बार-बार ठिकाने बदलने और गिरफ्तारी से बचने के बाद रजत ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया. जिसके बाद उसे जिला जेल झांसी भेज दिया गया, जहां पहले से उसकी गर्लफ्रेंड यशस्वी बंद है.

दरअसल 8 मई को झांसी पुलिस ने रॉयल सिटी स्थित लग्जरी फ्लैट पर छापा मारकर रजत सिंह की गर्लफ्रेंड यशस्वी को गिरफ्तार किया था. पुलिस कार्रवाई में करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपये का सोना, 11 लाख से ज्यादा की चांदी और लगभग 19 लाख रुपये नगद बरामद हुए थे. कुल बरामदगी करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपये की बताई गई थी.

सिपाही रजत सिंह ने किया सरेंडर

इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था और सट्टा सिंडिकेट के तार कई बड़े नामों से जुड़ने की चर्चा शुरू हो गई थी. छापेमारी के बाद से ही बर्खास्त सिपाही रजत सिंह फरार चल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी का दबाव बढ़ने और पुलिस के लगातार शिकंजा कसने के बाद आखिरकार रजत ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.

जेल में प्रेमिका से हो सकता है आमना-सामना

कोर्ट में सरेंडर के बाद रजत सिंह को उसी जिला जेल में भेजा गया है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड यशस्वी पहले से बंद है. ऐसे में शहर में यह चर्चा तेज हो गई है कि करोड़ों के सट्टा सिंडिकेट के इस चर्चित प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात अब जेल की चारदीवारी के अंदर होगी.

पुलिस अब रजत से पूछताछ कर सट्टा नेटवर्क, करोड़ों के लेनदेन और इस पूरे खेल से जुड़े अन्य लोगों के नाम खंगालने की तैयारी में जुट गई है, माना जा रहा कि जेल की सलाखों के पीछे रजत और उसकी प्रेमिका का आमना-सामना हो सकता है और पूछताछ की जा सकती हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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