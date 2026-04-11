बुलंदशहर में SIR के बाद 2.95 लाख वोटर लिस्ट से कटे, 7 विधानसभा सीटों पर बदल गया समीकरण

उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल सूची जारी कर दी गई है. एसआईआर की सूची जारी होने के बाद बुलंदशहर में मतदाताओं की संख्या घटकर 23 लाख 68 हजार 222 रह गई है. पहले मतदाताओं की संख्या पहले 26 लाख 63 हजार 718 थी.

बुलंदशहर में बीएलओ ने डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए सत्यापन किया था. जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद खुर्जा विधानसभा से 52 हजार 25 मतदाता सूची से हटाए गए है, जबकि स्याना विधानसभा क्षेत्र से 29 हजार 322 मतदाता सूची से हटे है. SIR के बाद अंतिम प्रकाशन सूची में विधानसभा मतदाता सूची से 2 लाख 95 हजार मतदाता हटे है. सूची में अब 23 लाख मतदाता रह गए है.

बुलंदशहर की 7 सीटों पर कितने वोट कटे?

विधानसभा बुलंदशहर

पहले मतदाता - 3,98,358

हटे मतदाता - 46,205

शुद्ध मतदाता सूची - 3,52,153

खुर्जा विधानसभा

पहले मतदाता 3,40,140

हटे मतदाता - 52,030

शुद्ध मतदाता सूची -3,45,042

सिकंदराबाद विधानसभा

पहले मतदाता - 4,02,459

हटे मतदाता-47,442

शुद्ध मतदाता सूची - 3,55,017

स्याना विधानसभा

पहले मतदाता - 3,88,214

हटे मतदाता -29322

शुद्ध मतदाता सूची - 3,58,892

अनूपशहर विधानसभा

पहले मतदाता-3,83,059

हटे मतदाता -45,534

शुद्ध मतदाता-3,37,525

डिबाई विधानसभा

पहले मतदाता-3,54,416

हटे मतदाता-39,995

शुद्ध मतदाता सूची -314421

शिकारपुर विधानसभा

पहले मतदाता - 3,40,140

हटे मतदाता-34,968

शुद्ध मतदाता सूची - 3,05,172

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी यह जानकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ हो गई है.

यहां लोक भवन मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिणवा ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य भर के सभी 75 जिलों, 403 विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को शामिल किया गया था.

उन्होंने कहा कि 166 दिनों तक चला यह कार्यक्रम 75 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), 403 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक ईआरओ, 18,026 बीएलओ पर्यवेक्षकों और 1,77,516 बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के योगदान से किया गया था.

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