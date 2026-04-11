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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर में SIR के बाद 2.95 लाख वोटर लिस्ट से कटे, 7 विधानसभा सीटों पर बदल गया समीकरण

बुलंदशहर में SIR के बाद 2.95 लाख वोटर लिस्ट से कटे, 7 विधानसभा सीटों पर बदल गया समीकरण

UP SIR Final List 2026: बुलंदशहर में BLO ने डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए सत्यापन किया था. जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद खुर्जा से 52 हजार 25 मतदाता सूची से हटाए गए.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Apr 2026 02:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल सूची जारी कर दी गई है. एसआईआर की सूची जारी होने के बाद बुलंदशहर में मतदाताओं की संख्या घटकर 23 लाख 68 हजार 222 रह गई है. पहले मतदाताओं की संख्या पहले 26 लाख 63 हजार 718 थी. 

बुलंदशहर में बीएलओ ने डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए सत्यापन किया था. जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद खुर्जा विधानसभा से 52 हजार 25 मतदाता सूची से हटाए गए है, जबकि स्याना विधानसभा क्षेत्र से 29 हजार 322 मतदाता सूची से हटे है. SIR के बाद अंतिम प्रकाशन सूची में विधानसभा मतदाता सूची से 2 लाख 95 हजार मतदाता हटे है. सूची में अब 23 लाख मतदाता रह गए है.

बुलंदशहर की 7 सीटों पर कितने वोट कटे?

विधानसभा बुलंदशहर 

  • पहले मतदाता - 3,98,358
  • हटे मतदाता - 46,205
  • शुद्ध मतदाता सूची - 3,52,153

खुर्जा विधानसभा

  • पहले मतदाता 3,40,140
  • हटे मतदाता - 52,030
  • शुद्ध मतदाता सूची -3,45,042

सिकंदराबाद विधानसभा 

  • पहले मतदाता - 4,02,459
  • हटे मतदाता-47,442
  • शुद्ध मतदाता सूची - 3,55,017

स्याना विधानसभा

  • पहले मतदाता - 3,88,214
  • हटे मतदाता -29322
  • शुद्ध मतदाता सूची - 3,58,892

अनूपशहर विधानसभा 

  • पहले मतदाता-3,83,059
  • हटे मतदाता -45,534
  • शुद्ध मतदाता-3,37,525

डिबाई विधानसभा

  • पहले मतदाता-3,54,416
  • हटे मतदाता-39,995
  • शुद्ध मतदाता सूची -314421

शिकारपुर विधानसभा 

  • पहले मतदाता - 3,40,140
  • हटे मतदाता-34,968
  • शुद्ध मतदाता सूची - 3,05,172 

यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी यह जानकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ हो गई है.

यहां लोक भवन मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिणवा ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य भर के सभी 75 जिलों, 403 विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को शामिल किया गया था. 

उन्होंने कहा कि 166 दिनों तक चला यह कार्यक्रम 75 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), 403 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक ईआरओ, 18,026 बीएलओ पर्यवेक्षकों और 1,77,516 बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के योगदान से किया गया था.

ये भी पढ़ें: यूपी SIR में फंस गई बीजेपी! समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ीं, इन सीटों पर कट गए बंपर वोट

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Published at : 11 Apr 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
ECI Bulandshahr News UP NEWS UP Voter List UP SIR UP Voter List 2026
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