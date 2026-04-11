बुलंदशहर में SIR के बाद 2.95 लाख वोटर लिस्ट से कटे, 7 विधानसभा सीटों पर बदल गया समीकरण
UP SIR Final List 2026: बुलंदशहर में BLO ने डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए सत्यापन किया था. जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद खुर्जा से 52 हजार 25 मतदाता सूची से हटाए गए.
उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेशिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल सूची जारी कर दी गई है. एसआईआर की सूची जारी होने के बाद बुलंदशहर में मतदाताओं की संख्या घटकर 23 लाख 68 हजार 222 रह गई है. पहले मतदाताओं की संख्या पहले 26 लाख 63 हजार 718 थी.
बुलंदशहर में बीएलओ ने डोर टू डोर सर्वे कर मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए सत्यापन किया था. जिले की सात विधानसभा क्षेत्र में SIR के बाद खुर्जा विधानसभा से 52 हजार 25 मतदाता सूची से हटाए गए है, जबकि स्याना विधानसभा क्षेत्र से 29 हजार 322 मतदाता सूची से हटे है. SIR के बाद अंतिम प्रकाशन सूची में विधानसभा मतदाता सूची से 2 लाख 95 हजार मतदाता हटे है. सूची में अब 23 लाख मतदाता रह गए है.
बुलंदशहर की 7 सीटों पर कितने वोट कटे?
विधानसभा बुलंदशहर
- पहले मतदाता - 3,98,358
- हटे मतदाता - 46,205
- शुद्ध मतदाता सूची - 3,52,153
खुर्जा विधानसभा
- पहले मतदाता 3,40,140
- हटे मतदाता - 52,030
- शुद्ध मतदाता सूची -3,45,042
सिकंदराबाद विधानसभा
- पहले मतदाता - 4,02,459
- हटे मतदाता-47,442
- शुद्ध मतदाता सूची - 3,55,017
स्याना विधानसभा
- पहले मतदाता - 3,88,214
- हटे मतदाता -29322
- शुद्ध मतदाता सूची - 3,58,892
अनूपशहर विधानसभा
- पहले मतदाता-3,83,059
- हटे मतदाता -45,534
- शुद्ध मतदाता-3,37,525
डिबाई विधानसभा
- पहले मतदाता-3,54,416
- हटे मतदाता-39,995
- शुद्ध मतदाता सूची -314421
शिकारपुर विधानसभा
- पहले मतदाता - 3,40,140
- हटे मतदाता-34,968
- शुद्ध मतदाता सूची - 3,05,172
यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी यह जानकारी
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार (10 अप्रैल) को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के बाद प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में राज्य में 84 लाख से अधिक मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ हो गई है.
यहां लोक भवन मीडिया सेंटर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रिणवा ने कहा कि एसआईआर कार्यक्रम 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य भर के सभी 75 जिलों, 403 विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को शामिल किया गया था.
उन्होंने कहा कि 166 दिनों तक चला यह कार्यक्रम 75 जिला चुनाव अधिकारियों (डीईओ), 403 चुनावी पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ), 12,758 सहायक ईआरओ, 18,026 बीएलओ पर्यवेक्षकों और 1,77,516 बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के योगदान से किया गया था.
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Source: IOCL