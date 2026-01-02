उत्तर प्रदेश में बीते दिनों मऊ स्थित घोसी से विधायक रहे सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. अब एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है. बरेली स्थित फरीदपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे श्याम लाल बिहारी का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया.

अब यह सीट भी खाली हो गई है. जानकारों की मानें तो घोसी और फरीदपुर दोनों विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव की घोषणा हो सकती है. फरीदपुर विधानसभा सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 2 हजार 921 मतों से हार गई थी. सपा ने यहां से विजय पाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था.

इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से शालिनी सिंह मैदान में थीं और उन्हें 14 हजार 478 मत मिले थे.

फरीदपुर सीट पर क्या था साल 2027 में परिणाम?

श्याम लाल बिहारी वर्ष 2017 के चुनाव में भी इसी सीट से जीते थे. तब सपा के सिया राम सागर 24 हजार 721 मतों से हारे थे. इस सीट पर बसपा तीसरे नंबर पर थी. बसपा के विजय पाल सिंह को 37 हजार 680 मत मिले थे. इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल से पूनम सेन को 3 हजार 75 और निर्दलीय शालिनी सिंह को 1 हजार 927 मत मिले थे.

श्याम लाल बिहारी अपने पीछे पत्नी मंजू ला, 2 बेटियां, 1 बेटा छोड़ गए हैं. सन्, 1966 में बरेली में जन्में बिहारी ने पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की थी.

बात घोसी की करें तो पिछले वर्ष दिसंबर 2025 में सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली घोषित कई गई. सपा ने इस सीट से सुधाकर के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. हालांकिअभी तक बीजेपी की ओर से इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

यह देखना होगा कि बीजेपी फरीदपुर और घोसी से किसे अपना उम्मीदवार चुनेगी.