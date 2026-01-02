संभल कब्रिस्तान मामले में सख्त एक्शन, 48 लोगों को नोटिस जारी, तहसीलदार ने कहा- 15 दिन में...

संभल में जिला प्रशासन ने एक विवादित धर्मस्थल के पास कब्रिस्तान की जमीन पर कथित अवैध अतिक्रमण के सिलसिले में 48 लोगों को नोटिस जारी किए हैं. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने शुक्रवार को बताया कि यह कार्रवाई 30 दिसंबर को कोट पूर्वी इलाके में ‘शाही जामा मस्जिद-श्री हरिहर मंदिर’ क्षेत्र के पास कड़ी सुरक्षा के बीच किये गये जमीन के नाप-जोख के बाद की गई है, जहां कब्रिस्तान की जमीन के एक हिस्से पर घरों और दुकानों के अवैध निर्माण की शिकायतें मिली थीं.

संभल के तहसीलदार (राजस्व अधिकारी) धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि नाप-जोख के बाद, 48 ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और अब उन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है.

सिंह ने पत्रकारों से कहा, 'आज सभी 48 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है.'

उन्होंने कहा कि जवाबों की कानूनी रूप से जांच की जाएगी और अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए गए, तो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी.

तहसीलदार ने कहा कि पहले 22 घरों और दुकानों का जिक्र किया गया था, लेकिन उस इलाके में कई परिवार रह रहे हैं और हर कब्जेदार को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 48 हो गई है.

पुलिस बल की तैनाती के बीच नाप-जोख का काम

अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन से शिकायत की गयी थी कि भूखंड़ क्रमांक 32/2 के तहत दर्ज और विवादित धर्मस्थल से सटी लगभग 4,780 वर्ग मीटर जमीन पर अतिक्रमण किया गया है.

माना जाता है कि ये अतिक्रमण लगभग 60 से 65 साल पुराने हैं. अधिकारियों ने बताया कि राजस्व विभाग ने कथित अवैध कब्जे की सीमा का पता लगाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच नाप-जोख का काम किया.