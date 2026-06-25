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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: गोल्डन आई मॉल के पास कमर्शियल टावर की 9वीं मंजिल पर भीषण आग, दमकल ने काबू पाया

ग्रेटर नोएडा: गोल्डन आई मॉल के पास कमर्शियल टावर की 9वीं मंजिल पर भीषण आग, दमकल ने काबू पाया

Greater News In Hindi: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गोल्डन आई मॉल के पास कमर्शियल टावर की 9वीं मंजिल पर आग लग गई. दमकल की दो गाड़ियों ने जल्द काबू पाया. टावर अभी अधूरा है, कोई हताहत नहीं.

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 25 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में गोल्डन आई मॉल के पास बने एक कमर्शियल टावर की नौवीं मंजिल पर अचानक आग लग गई. देखते ही देखते धुआं फैल गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इंटरनल फायर फाइटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाने की कोशिश की. साथ ही दमकल विभाग को सूचना दी गई. 

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और तेजी से आग बुझाने का काम शुरू किया. करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. आग लगने के समय टावर में कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन किसी के भी फंसने या हताहत होने की कोई खबर नहीं है. 

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जानकारी के अनुसार, यह कमर्शियल टावर अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है. इसके ग्राउंड फ्लोर पर अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है. यही वजह है कि ऊपरी मंजिलों पर सीमित संख्या में लोग ही थे. आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है. 

फायर सिस्टम की जांच होगी, लापरवाही पर एक्शन

दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग पूरी तरह से बुझा दी गई है. उन्होंने कहा कि आग बुझाने के बाद टावर में फायर फाइटिंग सिस्टम के नॉर्म्स पूरे किए गए थे या नहीं, इसकी विस्तृत जांच की जाएगी. अगर कहीं लापरवाही पाई गई तो टावर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

स्थानीय लोगों में आक्रोश

आग की घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. कई लोगों ने बताया कि टावर में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे थे. घटना के समय टावर के आसपास धुआं का गुबार उठता देख लोग इकट्ठा हो गए थे.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. दमकल अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण पता चल पाएगा. यह घटना एक बार फिर व्यावसायिक इमारतों में फायर सेफ्टी मानकों की अनुपालन पर सवाल खड़े करती है.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 25 Jun 2026 01:18 PM (IST)
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