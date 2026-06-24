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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया

राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT का बड़ा कदम, AAP सांसद संजय सिंह को सबूत के लिए बुलाया

Ram Mandir SIT Investigation: संजय सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े कई कागजात उनके पास हैं, जिसे वो एसआईटी अध्यक्ष को सौंपेंगे.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 24 Jun 2026 07:01 PM (IST)
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राम मंदिर मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यभा सांसद संजय सिंह को एसआईटी ने बुलाया है. गुरुवार (24 जून) को 11 बजे लखनऊ में मण्डलायुक्त कार्यालय में सबूत देने के लिए आप सांसद को बुलाया है. आप सांसद संजय सिंह ने अपने एक्स पोस्ट में खुद इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कल यानी 25 जून को बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी, चंदा चोरी, जमीन घोटाले से कई कागजात उनके पास हैं, जिसे वो एसआईटी के अध्यक्ष को सौंप देंगे.

मैंने समय भी मांगा था- संजय सिंह

अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए संजय सिंह ने कहा, "मैं ये जानकारी आप सब के साथ शेयर करना चाहता था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है. मैंने समय भी मांगा था. मैं कल जाकर सारी जानकारी SIT को सौंपूंगा. जय हिंद, जय श्रीराम."

लगातार आक्रामक हैं संजय सिंह

बता दें कि आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह लगातार राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी की सरकार पर हमलावर हैं. हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई दस्तावेज दिखाकर इस मामले में जुड़े दावे किए थे. 

चंपत राय पर लगाए आरोप

बुधवार को ही किए गए एक दूसरे एक्स पोस्ट में संजय सिंह ने कहा, "2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में, 3 करोड़ की ज़मीन 24 करोड़ में, 9 करोड़ की ज़मीन 55.47 करोड़ में चंपत राय ने ख़रीदी. सारे सबूत मेरे पास हैं मुझे आज तक SIT ने मिलने का समय नहीं दिया. आख़िर चंदा चोर अभी तक ट्रस्ट में कैसे हैं? ट्रस्ट मोदी ने बनाया, लूट का माल BJP को पहुँचा BJP उसी पैसे से देश भर में सांसद विधायक ख़रीद रही है. यही कारण है मोदी जी अब तक चंदा चोरी पर ख़ामोश हैं."

Published at : 24 Jun 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News RAM MANDIR SANJAY SINGH
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