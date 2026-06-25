भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उत्तर प्रदेश इकाई की नई टीम का ऐलान हो गया है. यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अपनी नई टीम में कई नए और बड़े चेहरों को शामिल किया है. यूपी बीजेपी की टीम में 8 महामंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. महामंत्रियों की लिस्ट में राम प्रता सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय सिंह, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी शामिल हैं.

वहीं, यूपी बीजेपी संगठन में 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं. इनमें ब्रज से पूरन सिंह लोधी, ⁠पश्चिम से नवाब सिंह नागर, कानपुर से रामकिशोर साहू, अवध से अवधेश द्विवेदी, काशी से अशोक चौरसिया, गोरखपुर से विनोद राय को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

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यूपी बीजेपी के 19 उपाध्यक्षों की लिस्ट

पंकज चौधरी ने 19 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिनमेसुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता का नाम है.

मंत्री पद की जिम्मेदारी विजय शिवहरे, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सहजानंद राय, अंकुर शर्मा, अनिल यादव, अवधेश श्रीवास्तव, विजय राजभर, प्रमेन्द्र जांगड़ा विश्वकर्मा, किरण लोधी निषाद, राकेश बिंद, संचिता सिंह चौहान, रजनी पांडेय, राहुल वाल्मीकि, महामेधा नागर, दीपमाला संतोषी, सुहासिनी जायसवाल, यतेंद्र शर्मा और आकांक्षा सोनकर को दी गई है.

मुख्य प्रवक्ता, कार्यालय मंत्री की नियुक्ति

कार्यालय मंत्री भारत दीक्षित को बनाया गया है और अतुल अवस्थी- लक्ष्मण सिंह को कार्यालय सह-मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह हैं. प्रदेश मीडिया संयोजक मनीष दीक्षित, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु राज पंडित होंगे.

यूपी बीजेपी में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट

युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा

पिछड़ा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल

किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह

अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत

महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाह

अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विद्याभूषण गोंड

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