यूपी के गोरखपुर की महिला को लखनऊ में बंधक बनाकर एक महीने तक हैवानियत की गई. उसका रॉड से मारकर हाथ तोड़ दिया गया और कई अमानवीय यातनाएं दीं. महिला को गले और पैर में जंजीरें डालकर क़ैद किया गया था. इस दौरान उसे जबरन शराब पिलाई गई और अलग-अलग पुरुषों से संबंध बनाने कि ले दबाव बनाया गया. इस दौरान पीड़िता उस घर में काम करने वाली महिला की मदद से उनकी क़ैद से छूटकर भागकर जंजीरों समेत अपने मायके पहुंची.

ये घटना गोरखपुर के चौरीचौरा थानाक्षेत्र की है, जहां रहने वाली 36 वर्षीय महिला 8 जुलाई को जंजीरों समेत भाग कर गोरखपुर आई है. महिला का आरोप है कि उसे एक महीने से लखनऊ के अलीगंज स्थित मकान नंबर 57 में बंधक बनाकर रखा गया. जहां सौम्या नाम की महिला और उसके ड्राइवर इलियास ने उसे यातनाएं दीं. उससे सारा काम कराया जाता था और दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया जाता था. सौम्या के पति ने भी उसका रेप किया.

एक महीने घर में जंजीरों से बांधकर बनाकर रखा

पीड़िता ने बताया कि वो ड्राइवर इलियास ने भी उससे जबरन संबंध बनाए थे, जिससे उसे तीन महीने का एक बच्चा भी है. पिछले महीने 4 जून को वो इलियास के साथ लखनऊ गई थी. जहां सौम्या के घर में उसे क़ैद कर लिया गया. इलियास उसके बच्चे को भी बेचने की धमकी देता था. उसके हाथ और पैरों को जंजीरों से बाँधकर रखा जाता था. पीड़िता किसी तरह वहां काम करने वाली महिला सरोज की मदद से उनके चंगुल से छूटकर भागी और मायके पहुंच गई.

मारपीट और अवैध संबंध बनाने का आरोप

पीड़िता की गोरखनाथ थाना क्षेत्र के युवक से 22 साल पहले शादी हुई थी. जिससे उसे एक बेटा और एक बेटी है. लेकिन, पति से विवाद के बाद वो अपने मायके रहने लगी. बेटी की शादी हो चुकी है. इलियास महिला के दामाद का ही दोस्त था. जिससे वो सालभर पहले संपर्क में आई थी और उसके झांसे में आ गई. इलियास से उसे तीन महीने का बच्चा भी है. जिसके बाद वो काम की तलाश में लखनऊ आई थी. पीड़िता का आरोप है कि सौम्या के पति सिद्धार्थ जायसवाल व अन्य लोगों ने भी पीड़िता के साथ जबरन रेप किया है.

अपने साथ हुई हैवानियत के बाद महिला बेहद अवसाद में है और कुछ बोल भी नहीं पा रही है. सौम्या और उसका परिवार पीड़िता को फ़ोन पर 15 लाख रुपये के सोना चोरी के आरोप में फंसाने की धमकी दे रहा है. वो उसे और उसके परिवार को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं.

इस मामले में अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस के आलाधिकारी घटना लखनऊ की होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं. वहीं पीड़िता मुख्यमंत्री और एडीजी के नाम प्रार्थना पत्र लेकर दर-दर भटक रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के शहर में पुलिस के आलाधिकारियों की उदासीनता की वजह से उसका न तो मुकदमा ही लिखा जा रहा है और न तो उसे न्याय मिल पा रहा है.

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