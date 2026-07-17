उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 15 साल की लड़की की छेड़छाड़ का विरोध करने पर चौथी मंजिल से धक्का देकर हत्या का मामला सामने आया है. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. आरोप पड़ोस में रहने वाले 30 साल के मुस्लिम युवक शहनवाज पर लगा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

ये घटना गाजियाबाद के कौशांबी थाना क्षेत्र की है. मृतका की मां ने बताया कि वो दस साल से किराये के मकान में रहती है. पति मजदूरी का काम करते थे. साढ़े तीन महीने पहले ही उनकी मौत हो गई थी. जिसके बाद मां-बेटी घरों में काम करके अपना जीवन चला रही थी. छोटी बेटी और बेटा घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं.

मृतका की मां ने लगाया धक्का देने का आरोप

महिला आरोप लगाया कि शहनवाज अक्सर उसकी बेटी खुशी के साथ छेड़छाड़ करता था और आते-जाते उसका पीछा करता था. कुछ दिन पहले पीड़िता और आरोपी के बीच कहासुनी भी हो गई थी, तब लड़की ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था. जिसके बाद से वो उससे बदला लेने की फिराक में घूम रहा था.

वारदात वाले दिन 15 जुलाई की रात करीब 10 बजे बेटी खुशी दूध लेने निकली थी, तभी आरोपी शहनवाज उसे जबरन बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर ले गया और वहां से उसे धक्का देकर फरार हो गया. आसपास के लोगों ने परिवार को खुशी के बुरी तरह घायल हालत में पड़े होने की सूचना दी. जिसके बाद वो उसे आनन-फ़ानन में इलाज के लिए निजी अस्पताल ले गई.

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इलाज के दौरान लड़की की मौत

लड़की की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. परिवार का आरोप है कि शहनवाज कई हफ्तों से खुशी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था.

गाजियाबाद पुलिस ने परिवार की शिकायत पर आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में अब एफआईआर में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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