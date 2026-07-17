सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले संजय निषाद, 'किसी के जिद से कुछ नहीं होता...'

सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं. नीट पेपर लीक में सरकार की जवाबदेही की मांग करते हुए सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इन 20 दिन में अब तक केंद्र या दिल्ली सरकार ने उनसे कोई चर्चा नहीं की है. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया है.

निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कहा, "विपक्ष के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे बल्कि उन्हें मारने की फेर में पड़े हुए हैं. किसी की जिद से कुछ नहीं होता है. मतदाताओं ने तय किया है कि कौन व्यक्ति किस पद पर रहेगा."

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'अच्छे लोगों को फंसाकर अपना फायदा निकालता है विपक्ष'- संजय निषाद

संजय निषाद का कहना है कि आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं? विपक्ष के लोग ऐसे ही काम करते हैं. अच्छे लोगों को फंसाकर वे अपना हित निकलवाते हैं.

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