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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले संजय निषाद, 'किसी के जिद से कुछ नहीं होता...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले संजय निषाद, 'किसी के जिद से कुछ नहीं होता...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: संजय निषाद का कहना है कि यह जनता ने तय किया है कि कौन सा व्यक्ति किस पद पर बैठेगा. किसी के जिद करने से वह अपना पद नहीं छोड़ देगा.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jul 2026 08:56 AM (IST)
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सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं. नीट पेपर लीक में सरकार की जवाबदेही की मांग करते हुए सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं. हालांकि, इन 20 दिन में अब तक केंद्र या दिल्ली सरकार ने उनसे कोई चर्चा नहीं की है. इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान आया है.

निषाद पार्टी के प्रमुख और यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कहा, "विपक्ष के लोग उनका समर्थन नहीं कर रहे बल्कि उन्हें मारने की फेर में पड़े हुए हैं. किसी की जिद से कुछ नहीं होता है. मतदाताओं ने तय किया है कि कौन व्यक्ति किस पद पर रहेगा."

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'अच्छे लोगों को फंसाकर अपना फायदा निकालता है विपक्ष'- संजय निषाद

संजय निषाद का कहना है कि आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं? विपक्ष के लोग ऐसे ही काम करते हैं. अच्छे लोगों को फंसाकर वे अपना हित निकलवाते हैं. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 17 Jul 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan संजय निषाद Sonam Wangchuk UP NEWS
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