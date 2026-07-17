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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताने वाला मौलाना बना हिन्दू', नंद किशोर गुर्जर का दावा- गीता का श्लोक पढ़ते ही...

'श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताने वाला मौलाना बना हिन्दू', नंद किशोर गुर्जर का दावा- गीता का श्लोक पढ़ते ही...

Maulana Jarjis Statement: इटावा के मौलाना जरजिश के बयान पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि मौलाना ने जिस तरह गीता के श्लोक पढ़े उससे वो हिन्दू बन चुका है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 17 Jul 2026 09:05 AM (IST)
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इटावा के मौलाना जरजिश ने भगवान श्रीकृष्ण को मुस्लिम बताते हुए उन्हें पाँच वक्त का नमाजी बताया, जिसके बाद हिन्दी संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. वहीं गाजियाबाद की लोनी सीट से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी मौलाना पर पलटवार किया और इस बयान को मूर्खतापूर्ण बताया. उन्होंने दावा किया कि गीता के श्लोक पढ़ने से ही मौलाना जरजिश हिन्दू बन चुके हैं.

बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा- "मौलाना जरजिश का जो बयान है और उन्होंने जिस तरह से सबके सामने संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं. गीता के श्लोक पढ़ते हुए जो बात कहीं थी उससे साफ़ हो चुका हैं कि वो हिन्दू बन चुके हैं. क्योंकि तलाक.. तलाक..तलाक कहने से अगर किसी बेटी का तलाक हो जाता है तो उसी तरह भगवत गीता पढ़ने से वो स्वत: ही हिन्दू हो गया हैं."  

BJP विधायक ने मौलाना को बताया हिन्दू 

लोनी विधायक ने कहा कि वो (मौलाना जरजिश) माहौल बना रहा है क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया और भगवान श्रीकृष्ण तो 5 हजार साल पहले से थे.. तो वो मुस्लिम हुए ये कहना मूर्खता पूर्ण बयान है. हमें पहले भी जानकारी मिल चुकी हैं कि ये जो मौलाना है वो अपने लाखों समर्थकों के साथ हिन्दू धर्म से प्रभावित होकर अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है इसलिए श्लोक पढ़ रहा है. हम उसका स्वागत करेंगे. 

नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी घर वापसी करेंगे. गीता के श्लोक पढ़ने से ही वो एक्स मुस्लिम हो गया है. अब तो विधिवत हम लोग उसे गंगा में स्नान करवाकर, उसे शुद्ध करके लाखों उसके मुस्लिम साथी हैं उनका सनातन में स्वागत करने के लिए तैयार है. उसकी इच्छा का पूरा सम्मान किया जाएगा. 

हिन्दू संगठनों ने की गिरफ्तारी की मांग

बता दें कि मौलाना जरजिश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो झारखंड में दी गई उसकी तक़रीर का एक हिस्सा है. इस वीडियो में मौलाना ने गीता के एक श्लोक का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण मुसलमान थे और पाँच वक्त के नमाजी थी. इस बयान को लेकर हिन्दू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए गिरफ्तारी की माँग की है, वहीं हिन्दू महासभा ने लखनऊ में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 17 Jul 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Nand Kishore Gurjar Ghaziabad News UP NEWS Maulana Jarjis Statement
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