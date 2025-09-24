'सोनिया, राहुल और प्रियंका कांग्रेस के तीन पात', केशव प्रसाद मौर्य ने CWC बैठक पर कसा तंज

बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी पहली बार पटना में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कर रही हैं. इस बैठक को लेकर अब सियासत भी गरम हो गई हैं. उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने इसे लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है.

इस बैठक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग बिहार में कुछ नहीं कर पाएंगे. उन्होंने दावा किया बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन को फिर से हार का सामना करना पड़ेगा.

केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना

केशव मौर्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल एक्स पर तुकबंदी करते हुए पोस्ट की और लिखा- 'सोनिया, राहुल और प्रियंका हैं कांग्रेस के तीन पात. बिहार में इनसे नहीं बनेगी कोई बात. नतीजा होगा ढाक के तीन पात. मोदी जी और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन खड़ी करेगा इंडी गठबंधन की खाट!'

कांग्रेस की CWC बैठक पर उठाए सवाल

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में ये पहली बार हैं जब कांग्रेस पार्टी बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठकर कर रही हैं. इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं. इस बैठक को लेकर जमकर सियासत हो रही हैं. भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे समय पटना में कांग्रेस की बैठक पर सवाल उठाए हैं जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं.

बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने कांग्रेस की इस बैठक को चुनावी स्टंट बताते हुए पार्टी की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने इस बैठक को सोची-समझी चाल बताया और कहा कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है. भाजपा ने दावा किया कि ये बैठक तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर आखिरी कील होगी.

