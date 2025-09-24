समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीएसटी सुधार पर तंज कसते हुए सरकार पर आठ सालों तक वसूली करने का आरोप लगाया. जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया हैं. उन्होंने कहा कि सपा के कई कार्यकर्ता भी इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं.

ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी में जो सुधार किए हैं उससे आज पूरे देश और प्रदेश में हर्षोल्लास है. प्रधानमंत्री ने जिस तरह से टैक्स में बदलाव करके व्यापारियों और आम जनता राहत दी है उससे हम सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं.

अखिलेश यादव पर किया पलटवार

डिप्टी सीएम से जब अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ पता ही नहीं है. उनके भी ढेर सारे कार्यकर्ता बड़े-बड़े शोरूम में जाकर गाड़ियां खरीद रहे हैं. वो चाहते हैं कि जीएसटी की दरें कम हो और उन्होंने कम दरों पर गाड़ी खरीदी है.

उन्होंने कहा कि अब वो लोग पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं. सपा मुखिया को समाजवादी पार्टी के उन नेताओं की सूची निकालनी चाहिए जिन्होंने बाजार से खरीददारी करके पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है. वो जानते हैं कि किस-किस ने खरीददारी की हैं. वो भी जीएसटी की दरें घटने का इंतजार कर रहे थे.

सपा मुखिया ने इसे लेकर उठाए थे सवाल

बता दें कि सपा मुखिया ने जीएसटी सुधार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने पिछले आठ सालों में जनता से जीएसटी के नाम पर जो वसूली की है क्या वो अब जनता का नगद दी जाएगी.

उन्होंने दस सवालों की सूची देते हुए कहा कि क्या अब ये राशि महाकुंभ मॉडल की तरह पुलिस द्वारा घर पर कैश के नाम से पहुंचाई जाएगी या बीजेपी के जुमलाकोष में जोड़ दी जाएगी.