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उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज (यूपी कॉलेज) परिसर में दो छात्र गुटों के बीच हुई मारपीट के दौरान गोली लगने से घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतक छात्र की पहचान सूर्य प्रताप सिंह के रूप में हुई है, जो कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे और मूल रूप से गाजीपुर के रहने वाले थे.

कॉलेज परिसर में छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई, इसी दौरान फायरिंग हुई और सूर्य प्रताप सिंह को गोली लग गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद कॉलेज परिसर में छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया और प्रदर्शन शुरू हो गया.

स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है.

UP College के विवाद पर क्या बोली पुलिस?

वाराणसी के डीआईजी (कानून-व्यवस्था) शिवहरि मीणा ने कहा, 'दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था. इसी दौरान एक छात्र ने अचानक पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया, जिससे दूसरे छात्र को गोली लग गई. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. लिखित शिकायत दर्ज की जा रही है और बाकी छात्रों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी कर रही है.'

उन्होंने आगे कहा, 'जिस छात्र को गोली लगी है उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं. पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में लगी हुई है. शुरुआती तौर पर यह घटना बहस के दौरान अचानक हुए उकसावे में हुई प्रतीत होती है. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई कर रही है. आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के लिए टीम काम कर रही है.'