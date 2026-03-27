उत्तराखंड: दिल्ली दौरे पर सीएम धामी की PM मोदी से मुलाकात, रामनवमी पर भेंट की देवभूमि की सौगात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली का दौरा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. यह भेंट जितनी औपचारिक थी, उतनी ही आत्मीय भी, क्योंकि सीएम धामी खाली हाथ नहीं गए थे. अपने साथ वे उत्तराखंड की मिट्टी की सोंधी खुशबू, आस्था के प्रतीक और पहाड़ी जीवन की झलक लेकर पहुंचे थे.

धामी ने PM मोदी को दी रामनवमी की शुभकामनाएं

मुलाकात की शुरुआत में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर उन्होंने पीएम मोदी को मां सुरकंडा देवी की प्रतिकृति भेंट की जो इस मुलाकात का सबसे भावपूर्ण पल रहा.

टिहरी गढ़वाल की पहाड़ियों पर विराजमान मां सुरकंडा देवी उत्तराखंड की प्रमुख शक्तिपीठों में से एक हैं. लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह मंदिर देवभूमि की पहचान का अभिन्न हिस्सा है. ऐसे में उनकी प्रतिकृति भेंट करना महज एक उपहार नहीं, बल्कि पूरी देवभूमि की ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया एक आदरपूर्ण संदेश था.

मां सुरकंडा की प्रतिकृति के अलावा भी दिए गए उपहार

मां सुरकंडा की प्रतिकृति के अलावा सीएम धामी ने पीएम मोदी को जो उपहार दिए, वे सभी उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन और पहाड़ी समृद्धि की कहानी कहते हैं. उत्तराखंड का बद्री गाय का शुद्ध देशी घी, यह नस्ल जितनी दुर्लभ है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी. बद्री गाय के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पिछले कुछ सालों से गंभीरता से काम कर रही है. इस नस्ल का घी भेंट करना एक तरफ जहां सांस्कृतिक लगाव को दर्शाता है, वहीं इस संरक्षण अभियान को भी रेखांकित करता है.

पहाड़ों की पहचान कहे जाने वाले इस अनाज का स्वाद देश में बेमिसाल माना जाता है. उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ी इलाकों में उगने वाला राजमा अपने अलग ही रंग, आकार और जायके के लिए जाना जाता है. वहीं पहाड़ी जंगलों के फूलों से तैयार शहद रसायनमुक्त और पूरी तरह प्राकृतिक होता है. उत्तराखंड के मधुमक्खी पालकों की मेहनत और जंगलों की जैव विविधता दोनों इस एक शीशी में समाई होती हैं.

प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं पर हुई चर्चा

यह मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट तक सीमित नहीं रही. सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी. उत्तराखंड में इन दिनों बुनियादी ढांचे से लेकर पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार तक कई मोर्चों पर काम तेज गति से चल रहा है. ऐसे में प्रधानमंत्री को राज्य की प्रगति से अवगत कराना और केंद्र सरकार के सहयोग की दिशा में संवाद बनाए रखना इस दौरे का एक अहम उद्देश्य रहा.

मुख्यमंत्री धामी का यह दिल्ली दौरा इस मायने में खास रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलते वक्त न सिर्फ एक राज्य के मुखिया की भूमिका निभाई, बल्कि देवभूमि की संस्कृति, आस्था और पहाड़ी जीवन को भी बड़े सहज तरीके से प्रस्तुत किया. पहाड़ का घी, राजमा और शहद ये छोटी-छोटी चीजें दरअसल उस उत्तराखंड की झलक हैं, जो शहरों की चमक-दमक से दूर, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है.