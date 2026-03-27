हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है

जहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है

Shatrughan Sinha Reaction: बॉलीवुड के दबंग एक्टर- पॉलीटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं. अब हाल ही में एक्टर अपनी बेटी की शादी के सवाल पर थोड़ा झुंझलाए हुए नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 Mar 2026 06:59 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दबंग एक्टर और पॉलीटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेबाक बयानों को लेकर काफी चर्चा में बने रहते हैं. अब हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. एक्टर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के बारे में बात की. इस इंटरव्यू में बेटी की शादी के सवाल पर एक्टर थोड़े से झुंझलाए नजर आए. आइये जानते हैं क्या बोले शत्रुघ्न सिन्हा.

सोनाक्षी की शादी के सवाल पर झल्लाए शत्रुघ्न सिन्हा
शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में न्यूज 18 के साथ बातचीत की है. इस दौरान उनसे जब सवाल किया गया कि, सोनाक्षी औक जहीर की शादी कैसी चल रही है. इस सवाल का जवाब देने से पहले एक्टर थोड़ा सा झल्ला गए. हालांकि उन्होंने फिर भी बात को संभालते हुए सटीक जवाब दिया. उन्होंने पहले कहा कि, 'सब कुछ ठीक है. हम बहुत खुश हैं. दोनों मेड फॉर ईच अदर है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

'कोई गैरकानूनी काम नहीं किया'
इसके बाद जब शत्रुघ्न सिन्हा से सोनाक्षी और जहीर के बीच अनबन की खबरों के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने जवाब दिया,'हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है, जो भी किया है संविधान के अंतर्गत ही किया है. बच्चे जवान हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं. अगर वो खुश हैं, तो मियां-बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हमें उनका साथ देना चाहिए. पूरे दिल से चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहना चाहिए.' अपने इस जवाब से उन्होंने सारी अटकलों को खारिज कर दिया. शत्रुघ्न ने साफतौर पर कह दिया है कि उनके परिवार में कोई अनबन नहीं है और वो परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं.

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून 2024 को जहीर इकबाल के साथ शादी की थी. जहीर और सोनाक्षी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. जिसके बाद दोनों ने शाी का फैसला किया. सोनाक्षी की शादी में उनके दोनों भाई नजर नहीं आए ऐसे में कयास लगाए गए क बहन की शादी से दोनों भाई नाराज हैं. तो वहीं शत्रुघ्न और पूनम भी केवल नाम के लिए शादी में शामिल हुए थे. हालांकि कुछ समय के बाद सोनाक्षी और उनकी मां दोनों ने ही इन खबरों को बेवजह बताया. फिलहाल सोनाक्षी और जहीर बॉलीवुड के क्यूट और बेस्ट कपल की लिस्ट में शुमार हैं.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 06:54 PM (IST)
Tags :
Sonakshi Sinha Shatrughan Sinha Zaheer Iqbal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है
जहीर इकबाल संग कैसी चल रही है सोनाक्षी सिन्हा की शादी? सवाल पर झुंझलाए शत्रुघ्न सिन्हा बोले- गैर-कानूनी काम नहीं किया है
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 9: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 6 बजे तक कलेक्शन 695 करोड़ के पार
Live: रामनवमी पर 'धुरंधर 2' का भौकाल, फ्राइडे शाम 6 बजे तक कलेक्शन 695 करोड़ के पार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार
Dhurandhar 2 एक्टर को पाकिस्तान से मिल रहे आई लव यूं के मैसेज, कहा- 14 सेकेंड के रोल ने स्टार बना दिया स्टार
बॉलीवुड
Entertainment News Live Updates: 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में धड़ाधड़ तोड़े ये रिकॉर्ड, 'जवान' को रौंदा, 'गदर 2' का काम तमाम
LIVE: 'ये दहाड़ है नए हिंदुस्तान की...', 'धुरंधर 2' ने 8 दिनों में 1088 करोड़ कमा लिए, मेकर्स गदगद
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
हेल्थ
Isometric Exercise: क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
क्या होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए यह कितनी फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
Delhi rain viral video: दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
दिल्ली की बारिश से नए संसद भवन में भीगे माननीय, वीडियो देख यूजर्स को याद आया पुराना संसद भवन
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget