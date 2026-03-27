भदोही: मंच से सरकार के काम गिना रहे थे मंत्री एके शर्मा, भाषण के बीच लोग कुर्सी से उठकर निकले

भदोही में योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में उस वक्त अजीब स्थिति बन गई. जब मंच से मंत्री एके शर्मा सरकार की उपलब्धियां गिनाते रहे, लेकिन पंडाल में बैठी जनता धीरे-धीरे खिसकती नजर आई. मिडिल ईस्ट संकट के बीच किसानों को सब्जी एक्सपोर्ट की सलाह और स्थानीय मुद्दों पर चुप्पी ने कार्यक्रम को और चर्चा में ला दिया.

ज्ञानपुर स्थित विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज (VNGIC) के मैदान में 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' एवं 'संकल्प से सिद्धि' थीम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद के प्रभारी मंत्री और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मंत्री मंच से जय श्री राम और जय माता दी के नारे लगाते हुए विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कर रहे थे, लेकिन जनता जनार्दन और महिलाएं धीरे-धीरे कुर्सियां छोड़कर वहां से रवाना होती रहीं. मंच से मंत्री का संबोधन चलता रहा और कैमरे में कैद होती खाली कुर्सियां सरकार के दावों की जमीनी हकीकत बयां करती रहीं.

वहीं एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में ईरान-इजराइल युद्ध के चलते हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख समुद्री मार्ग और एयरस्पेस पूरी तरह प्रभावित हैं, वहीं भदोही के मंच से प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने मंच से किसानों को आलू, गोभी, भिंडी और टमाटर जैसी सब्जियां बनारस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 'हवाई मार्ग' द्वारा एक्सपोर्ट करने का मशवरा दिया है. वैश्विक संकट और आसमान छूते हवाई किराए की जमीनी हकीकत से कोसों दूर मंत्री के इस 'हवाई' ज्ञान को सुनकर पंडाल में बैठी जनता मन ही मन मुस्कुराने लगी और उनके भाषण के बीच ही कुर्सियां छोड़कर 'नौ-दो ग्यारह' होने लगी.

पिछले 9 वर्षों में हुआ देश का कायाकल्प- एके शर्मा

सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मात्र 43 लाख रुपये की हैसियत वाली कंपनी 'Pooch AI' के साथ 25,000 करोड़ रुपये के निवेश (MoU) पर सवाल उठाने और सरकार के सभी समझौतों की निष्पक्ष जांच की मांग करने पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री एके शर्मा ने तीखा हमला बोला. मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि विपक्ष को पिछले 9 वर्षों में हुआ प्रदेश का कायाकल्प और धरातल पर हुआ ऐतिहासिक विकास नजर नहीं आता और वे केवल जांच की रट लगाए हैं, तो अखिलेश यादव को अपने चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए. योगी सरकार के कार्य इतने व्यापक हैं कि उनका वर्णन सहस्त्र मुख से भी संभव नहीं है.

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सवालों से बचते नजर आए प्रभारी मंत्री

कार्यक्रम के पूर्व प्रभारी मंत्री ने गोदभराई, अन्नप्राशन और मेधावी बच्चों के पुरस्कार वितरण जैसी रस्म अदायगी तो की, लेकिन पत्रकारों के तीखे सवालों पर उनके तेवर बदल गए. जब उनसे जनपद में कागजों पर हो रहे कार्यों, भदोही नगर पालिका क्षेत्र के बॉर्डर पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के रंग वाले साइन बोर्ड और सड़कों के निर्माण में हो रही धांधली पर सवाल पूछे गए, तो मंत्री जवाब देने के बजाय कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए. प्रभारी मंत्री अपनी पीठ तो खुद थपथपाते रहे, लेकिन स्थानीय भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चलते बने.

हालांकि सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के 9 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम में भले ही माननीयों ने तारीफों के पुल बांधे हों और विपक्ष पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हों, लेकिन आम जनता की बेरुखी एक बड़ी चेतावनी है. मंत्री एके शर्मा को आत्ममुग्धता छोड़कर जनता जनार्दन के वास्तविक दुखों से रूबरू होने की सख्त जरूरत है, अन्यथा आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता के सिंहासन से हाथ धोना पड़ सकता है.

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