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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रीराम जन्मोत्सव के रंग में रंगे सीएम योगी, रामलला को पालने में झुलाया, आरती उतारकर की प्रार्थना

श्रीराम जन्मोत्सव के रंग में रंगे सीएम योगी, रामलला को पालने में झुलाया, आरती उतारकर की प्रार्थना

Ram Navami 2026: श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर सीएम योगी प्रभु श्रीराम की भक्ति में रंगे नजर आए. सीएम योगी ने श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 27 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Ram Navami 2026: श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर सीएम योगी प्रभु श्रीराम की भक्ति में रंगे नजर आए. सीएम योगी ने श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया.

सीएम योगी ने मनाया श्रीराम जन्मोत्सव

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दोपहर में श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दोपहर में श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया.
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उन्होंने प्रभु श्रीराम का पूजन किया, आरती उतारी और भगवान के बालस्वरूप रामलला को पालने में झूला झुलाकर लोकमंगल की प्रार्थना की.
उन्होंने प्रभु श्रीराम का पूजन किया, आरती उतारी और भगवान के बालस्वरूप रामलला को पालने में झूला झुलाकर लोकमंगल की प्रार्थना की.
Published at : 27 Mar 2026 06:40 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Ram Navami 2026

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