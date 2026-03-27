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श्रीराम जन्मोत्सव के रंग में रंगे सीएम योगी, रामलला को पालने में झुलाया, आरती उतारकर की प्रार्थना
Ram Navami 2026: श्रीराम जन्मोत्सव के अवसर सीएम योगी प्रभु श्रीराम की भक्ति में रंगे नजर आए. सीएम योगी ने श्रीरामनवमी के महापर्व पर विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया.
सीएम योगी ने मनाया श्रीराम जन्मोत्सव
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Published at : 27 Mar 2026 06:40 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion