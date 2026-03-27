ईरान की मर्जी के बिना होर्मुज पार कर रहा था शिप, मिसाइल मारकर किया धुआं-धुआं! वीडियो वायरल

Viral video: मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच तनाव से कोई अनजान नहीं है. इस युद्ध से आए दिन कई मिसाइलों से अटैक के वीडियो भी वायरल होते रहते हैं. वहीं इन दोनों भी मिडिल ईस्ट से एक वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया. जिसके बाद वह धुए से घिरता नजर आया. यह वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर डर, बहस और सियासी चर्चा तेज हो गई. लोग इसे क्षेत्र में बढ़ते तनाव से जोड़कर देख रहे हैं और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.



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बिना मर्जी के होर्मुज पार कर रहा था शिप, मिसाइल से किया धुआं-धुआं

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल पोस्ट के अनुसार एक शिप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि यह शिप ईरान की बिना अनुमति के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर रहा था. जिसके चलते ईरान ने शिप पर मिसाइल मारकर उसे धुआं-धुआं कर दिया. वीडियो में जहाज से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है.

इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे इस शिप को पहले ईरान ने चेतावनी दी थी, इसके बाद भी शिप ने होर्मुज से गुजरने की कोशिश की जिसके बाद ईरान ने शिप पर मिसाइल से हमला कर दिया. वायरल हो रही क्लिप में शिप पर हमले से समुद्र में धुएं का गुब्बार उठता दिखाई देता है. जिसे देखकर यूजर्स अलग-अलग दावे करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

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एक और तेल टैंकर, जो बिना इजाज़त के होर्मुज़ से गुज़रने की कोशिश कर रहा था, उसे रोक दिया गया। सच कहूँ ,तो मुझे भी ईरान से डर लगता..... See more pic.twitter.com/TOmQjKXfsZ — INC NEWS (@TheIncNews) March 27, 2026





सोशल मीडिया पर लोगों के आए रिएक्शन

यह वीडियो सामने आते ही यूजर्स ने चिंता और हैरानी जताना शुरू कर दिया. इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है सच कहूं तो ईरान से डर लगता है, वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है ईरान अपनी ताकत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. इसके अलावा एक और यूजर इस वीडियो को देखकर कमेंट करता है लगता है होर्मुज और ओमान की खाड़ी आने वाले दिनों में वॉर का बड़ा केंद्र बन सकते हैं. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि अब यह युद्ध लंबा हो सकता है.

एक यूजर कमेंट करता है तेल टैंकरों का यह रास्ता काफी खतरनाक हो गया है. एक यूजर ने ईरान को सलाह देते हुए कमेंट किया कि जो जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हुए हैं, उन्हें जाने देना चाहिए वरना ईरान के सब दुश्मन बन जाएंगे. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे वैश्विक तनाव बढ़ने का संकेत बताया तो कुछ ने इसे ईरान की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम भी बताया.

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