IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 

IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 

Bengaluru Traffic Police Advisory: बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने 28 मार्च और 05 अप्रैल को होने वाले IPL 2026 के मैचों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

Bengaluru Traffic Police Advisory For IPL 2026: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च, शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद मैदान पर अगला मैच 05 अप्रैल को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा. दोनों ही मुकाबलों के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. 

बता दें कि आईपीएल के पहले फेज का शेड्यूल जारी होने के बाद कुछ दिन बाद यह तय हुआ है कि बेंगलुरु में मुकाबले खेले जाएंगे. पिछले सीजन (IPL 2025) में आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद विक्ट्री परेड में स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. इसको मद्दे नजर रखते हुए स्टेडियम में होने के मैचों के लिए खास सख्ती की जा रही है. 

स्टेडियम के आसपास पार्किंग की इजाजत नहीं

भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के आसपास पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई है. इनमें बालेकुंद्री सर्कल और सीटीओ जंक्शन के बीच क्वींस रोड, अनिल कुंबले सर्कल से क्वींस सर्कल तक एमजी रोड और एमजी रोड को कुब्बन रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड शामिल है.

कुब्बन रोड, सेंट मार्क रोड, म्यूजियम रोड, कस्तूरबा रोड, सेंट्रल स्ट्रीट, लावेल रोड और विट्टल माल्या रोड पर भी पार्किंग की इजाजत नहीं है. कुब्बन पार्क के अंदर की सड़कें जैसे किंग रोड, प्रेस क्लब एरिया और फाउंटेन रोड भी नो पार्किंग जोन में होगा.

अधिकारियों ने बताया कि इन एरिया में पार्क की गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा गाड़ियों को टो करके भी ले जाया जा सकता है. 

कहां पार्क कर सकते हैं गाड़ियां?

मैच के दिन गाड़ियों की पार्किंग के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. भीड़भाड़ कम करने के लिए पुलिस ने खास पार्किंग की जगह की व्यवस्था की है. इसमें सिद्दालिंगैया सर्कल स्थित सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल ग्राउंड और म्यूजियम रोड पर स्थित सेंट जोसेफ यूरोपियन स्कूल ग्राउंड शामिल है. 

इसके अलावा पार्किंग के अन्य विकल्प फ्रीडम पार्क एमएलसीपी, गरुड़ा मॉल, यूबी सिटी और शिवाजीनगर टीटीएमसी की पहली मंजिल शामिल हैं. अधिकारियों ने विजिटर्स से स्टेडियम के पास ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया है. 

एंट्री और एग्जिट गेट

भीड़ की आवाजाही के लिए कई एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं. क्यूबॉन रोड की ओर से गेट E-1 से E-3, E-18, E-19, E-22, E-23, लिंक रोड की ओर से E-11 से E-17 और क्वींस रोड पर E-05 और E-08 के जरिए से एंट्री की अनुमति है.

वहीं एग्जिट के लिए E-09 और E-9A गेट का इस्तेमाल किया जाएगा. गेट E-10 खिलाड़ियों, अधिकारियों और वीआईपी के लिए रिजर्व है. 

कैब और ऑटो का उपयोग करने वालों के लिए, पिकअप पॉइंट बीआरवी ग्राउंड और मानेकशॉ परेड ग्राउंड पर है. ड्रॉप पॉइंट गेट नंबर 6 और गेट नंबर 3 के पास है. पुलिस ने लोगों से BMTC बसों और मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है. 

 

यह भी पढ़ें: Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद

Published at : 27 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
RCB IPL 2026 Bengaluru Traffic Police Advisory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
आईपीएल 2026
Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद
Guinness Book ने भी माना किंग कोहली का लोहा, IPL 2026 से पहले रिकॉर्ड शेयर कर उड़ाई सबकी नींद
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक? जानें
IPL 2026 से पहले हार्दिक ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?
बिहार
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
JDU में बड़े बदलाव के संकेत! रोज-रोज पार्टी दफ्तर क्यों पहुंच रहे निशांत कुमार? सामने आई ये जानकारी
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
यूटिलिटी
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
फैशन
Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget