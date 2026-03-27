IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल

Bengaluru Traffic Police Advisory For IPL 2026: आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च, शनिवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद मैदान पर अगला मैच 05 अप्रैल को आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा. दोनों ही मुकाबलों के लिए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है.

बता दें कि आईपीएल के पहले फेज का शेड्यूल जारी होने के बाद कुछ दिन बाद यह तय हुआ है कि बेंगलुरु में मुकाबले खेले जाएंगे. पिछले सीजन (IPL 2025) में आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद विक्ट्री परेड में स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे. इसको मद्दे नजर रखते हुए स्टेडियम में होने के मैचों के लिए खास सख्ती की जा रही है.

स्टेडियम के आसपास पार्किंग की इजाजत नहीं

भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के आसपास पार्किंग की इजाजत नहीं दी गई है. इनमें बालेकुंद्री सर्कल और सीटीओ जंक्शन के बीच क्वींस रोड, अनिल कुंबले सर्कल से क्वींस सर्कल तक एमजी रोड और एमजी रोड को कुब्बन रोड से जोड़ने वाली लिंक रोड शामिल है.

कुब्बन रोड, सेंट मार्क रोड, म्यूजियम रोड, कस्तूरबा रोड, सेंट्रल स्ट्रीट, लावेल रोड और विट्टल माल्या रोड पर भी पार्किंग की इजाजत नहीं है. कुब्बन पार्क के अंदर की सड़कें जैसे किंग रोड, प्रेस क्लब एरिया और फाउंटेन रोड भी नो पार्किंग जोन में होगा.

अधिकारियों ने बताया कि इन एरिया में पार्क की गई गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा गाड़ियों को टो करके भी ले जाया जा सकता है.

Match days are here in Bengaluru.



Traffic restrictions will be in place from 3 PM to 12 AM around M. Chinnaswamy Stadium.



Watch the video and plan your commute in advance. Please use designated parking areas.



Your cooperation will help keep the city moving smoothly.… pic.twitter.com/ic2qkOv9AG — ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ BengaluruTrafficPolice (@blrcitytraffic) March 27, 2026

कहां पार्क कर सकते हैं गाड़ियां?

मैच के दिन गाड़ियों की पार्किंग के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. भीड़भाड़ कम करने के लिए पुलिस ने खास पार्किंग की जगह की व्यवस्था की है. इसमें सिद्दालिंगैया सर्कल स्थित सेंट जोसेफ इंडियन हाई स्कूल ग्राउंड और म्यूजियम रोड पर स्थित सेंट जोसेफ यूरोपियन स्कूल ग्राउंड शामिल है.

इसके अलावा पार्किंग के अन्य विकल्प फ्रीडम पार्क एमएलसीपी, गरुड़ा मॉल, यूबी सिटी और शिवाजीनगर टीटीएमसी की पहली मंजिल शामिल हैं. अधिकारियों ने विजिटर्स से स्टेडियम के पास ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया है.

एंट्री और एग्जिट गेट

भीड़ की आवाजाही के लिए कई एंट्री और एग्जिट गेट बनाए गए हैं. क्यूबॉन रोड की ओर से गेट E-1 से E-3, E-18, E-19, E-22, E-23, लिंक रोड की ओर से E-11 से E-17 और क्वींस रोड पर E-05 और E-08 के जरिए से एंट्री की अनुमति है.

वहीं एग्जिट के लिए E-09 और E-9A गेट का इस्तेमाल किया जाएगा. गेट E-10 खिलाड़ियों, अधिकारियों और वीआईपी के लिए रिजर्व है.

कैब और ऑटो का उपयोग करने वालों के लिए, पिकअप पॉइंट बीआरवी ग्राउंड और मानेकशॉ परेड ग्राउंड पर है. ड्रॉप पॉइंट गेट नंबर 6 और गेट नंबर 3 के पास है. पुलिस ने लोगों से BMTC बसों और मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है.

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