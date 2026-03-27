लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया संबोधित

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जुमे की नमाज अदा करने के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, लखनऊ स्थित आसिफी मस्जिद में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया. आपको बता दें मुसलमानों का यह विरोध प्रदर्शन शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के नेतृत्व में किया गया था. इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे.

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद माहौल गरमा गया. लखनऊ में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया है. मुसलमानों का यह विरोध प्रदर्शन शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी के नेतृत्व में किया गया था. बताया गया कि मुसलमानों ने आसिफी मस्जिद में विरोध प्रदर्शन किया.

'सऊदी सरकार ने कब्रों और मकबरों को ढहाया था'

वहीं इस विरोध प्रदर्शन को शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने संबोधित किया है. शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा है कि "सऊदी अरब में, हमारे पवित्र स्थलों पर कब्रें हैं. वहाँ, सौ साल पहले, सऊदी सरकार ने यह कहते हुए कब्रों और मकबरों को पूरी तरह से ढहा दिया था कि वे इस्लाम के खिलाफ हैं. हम सौ सालों से कब्रों और दरगाहों को फिर से बनवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं."

'जिन्होंने शियाओं और सूफियों को मारा वे सऊदी अरब के एजेंट'

शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि, "जिन लोगों ने सबसे ज्यादा शियाओं और सूफियों को मारा है, वे सऊदी अरब के एजेंट हैं..."इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों के बारे में वे कहते हैं, "यह यहाँ के लोगों की जीत है... इसी तरह, जनता अभी उनकी मदद कर रही है, और कई हिंदू भाई भी मदद कर रहे हैं..."