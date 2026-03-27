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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडJewar Airport को देखकर आप भी कहेंगे वाह, सामने आईं 6 खास तस्वीरें, देखें यहां

Jewar Airport को देखकर आप भी कहेंगे वाह, सामने आईं 6 खास तस्वीरें, देखें यहां

Noida International Airport का उद्घाटन कल होगा. इससे पहले हवाई अड्डे की 6 तस्वीरें सामने आईं हैं. यह तस्वीरें बता रहीं हैं कि हवाई अड्डा कैसा बना है और उसकी खासियत क्या है.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 27 Mar 2026 12:38 PM (IST)
Noida International Airport का उद्घाटन कल होगा. इससे पहले हवाई अड्डे की 6 तस्वीरें सामने आईं हैं. यह तस्वीरें बता रहीं हैं कि हवाई अड्डा कैसा बना है और उसकी खासियत क्या है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कल, यहां देखें खास तस्वीरें

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे.इससे पहले पीएम मोदी ने हवाई अड्डे की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने तस्वीरें शेयर कर लिखा- एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल जेवर में किया जाएगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे.इससे पहले पीएम मोदी ने हवाई अड्डे की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने तस्वीरें शेयर कर लिखा- एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल जेवर में किया जाएगा.
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नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है. यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा.
नोएडा हवाई अड्डे को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है. यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक होगा.
Published at : 27 Mar 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Up News NARENDRA MODI NOIDA NEWS Noida International Airport

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