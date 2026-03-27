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Jewar Airport को देखकर आप भी कहेंगे वाह, सामने आईं 6 खास तस्वीरें, देखें यहां
Noida International Airport का उद्घाटन कल होगा. इससे पहले हवाई अड्डे की 6 तस्वीरें सामने आईं हैं. यह तस्वीरें बता रहीं हैं कि हवाई अड्डा कैसा बना है और उसकी खासियत क्या है.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कल, यहां देखें खास तस्वीरें
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Published at : 27 Mar 2026 12:37 PM (IST)
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