Jewar Airport को देखकर आप भी कहेंगे वाह, सामने आईं 6 खास तस्वीरें, देखें यहां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवनिर्मित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का शनिवार को उद्घाटन करेंगे.इससे पहले पीएम मोदी ने हवाई अड्डे की तस्वीरें शेयर की है. उन्होंने तस्वीरें शेयर कर लिखा- एनसीआर की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कल जेवर में किया जाएगा.