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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या यही होगी आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार? Atto 1 की एंट्री से बढ़ी Tiago और MG Comet EV की टेंशन

क्या यही होगी आपकी अगली इलेक्ट्रिक कार? Atto 1 की एंट्री से बढ़ी Tiago और MG Comet EV की टेंशन

BYD Atto 1 EV: 380KM रेंज, 6 एयरबैग और ADAS जैसे फीचर्स के साथ आई Atto 1..लेकिन क्या इसकी कीमत भी उतनी ही चौंकाने वाली है? आइए लॉन्च से जुड़ी हर जरूरी डिटेल विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 03:43 PM (IST)
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BYD ने अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार Atto 1 को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया है और ये खासतौर पर शहर में चलाने के लिए बनाई गई है. यह कार उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जो छोटी, किफायती और फीचर से भरपूर इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं. इसकी शुरुआती कीमत करीब 12.32 लाख रुपये (भारतीय कीमत के अनुसार) रखी गई है. आइए इसके डिजाइन और फीचर्स पर नजर डालते हैं.

ग्लोबल मार्केट में इसे Seagull और Dolphin Surf नाम से भी बेचा जाता है और यह पहले ही काफी पॉपुलर हो चुकी है. इसके साइज की बात करें तो यह एक कॉम्पैक्ट हैचबैक है, जो शहर की भीड़भाड़ में आसानी से चल सकती है और पार्किंग में भी परेशानी नहीं देती.

डिजाइन और फीचर्स

BYD Atto 1 का डिजाइन मॉडर्न और स्पोर्टी रखा गया है. इसमें LED हेडलाइट्स, DRLs, स्पोर्टी रियर स्पॉयलर और फ्लोटिंग रूफ डिजाइन मिलता है, जो इसे प्रीमियम लुक देता है. इसके साथ 15-इंच के अलॉय व्हील और कई कलर ऑप्शन इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं. अंदर की तरफ भी यह कार काफी एडवांस है. इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन, 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा एयर प्यूरिफायर, पावर्ड ड्राइवर सीट और रियर व्यू कैमरा भी मिलता है. सेफ्टी के मामले में यह कार और भी मजबूत है, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स और ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं.

बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

BYD Atto 1 में 30.08 kWh और 38.88 kWh के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. इसकी रेंज 300 किमी से लेकर 380 किमी तक जाती है, जो शहर के साथ-साथ लंबी दूरी के लिए भी ठीक है. इसमें फ्रंट मोटर दी गई है, जो 74 हॉर्सपावर और 135Nm टॉर्क देती है. यह कार 0 से 50 kmph की स्पीड 5 सेकंड से कम समय में पकड़ लेती है. चार्जिंग की बात करें तो इसमें AC और DC दोनों चार्जिंग का विकल्प मिलता है, जिससे आप इसे घर या फास्ट चार्जर दोनों से चार्ज कर सकते हैं.

क्या भारत में लॉन्च होगी?

अभी BYD Atto 1 भारत में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इसे आने वाले समय में भारतीय बाजार में ला सकती है. अगर यह भारत में इसी कीमत और फीचर्स के साथ आती है, तो यह Tata Tiago EV और MG Comet EV जैसी कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

ये भी पढ़ें: Tata Altroz iCNG Review: बढ़ती पेट्रोल कीमतों के बीच कितना खर्च बचाएगी ये कार? खरीदने से पहले पढ़ें रिव्यू

Published at : 27 Mar 2026 03:40 PM (IST)
Tags :
Electric Car Auto News BYD INDIA Atto 1 EV
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