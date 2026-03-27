हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड28 मार्च को कितने बजे होगा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? यहां जानें- सटीक समय और पूरा कार्यक्रम

28 मार्च को कितने बजे होगा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? यहां जानें- सटीक समय और पूरा कार्यक्रम

Noida International Airport: गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को सुबह 11:30 बजे प्रस्तावित है. पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन प्रस्तावित है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

रामनवमीं पर नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है. नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की फाइनल डेट सामने आ गई है, नोएडा अंतर्राराष्ट्रीय हवाई अड्डा को लेकर जो जानकारी सामने आई है, वह यह है कि नोएडा इंटरनेशन एयरपोर्ट का उद्घाटन कल यानी 28 मार्च को 2026 को प्रस्तावित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 पर नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रस्तावित है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 28 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे. निर्धारित कार्यक्रम के तहत सबसे पहले वे एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे, साथ ही वहां तैयारी का जायजा लेंगे. इसके बाद दोपहर करीब 12:00 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन करेंगे.

उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वहीं, जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नोएडा-ग्रेटर नोएडा से यमुना एकसप्रेस वे होते हुए लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. इसके लिए एक्सप्रेस वे की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी. इसके अलावा वीआईपी मूवमेंट पर आईएसटीएमएस से एक्सप्रेस वे पर निगरानी की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं,

उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम

खबरों की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद वह जनसभा स्थल की ओर जाएंगे, यहां पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि जनसभा में क्षेत्र विकास रोजगार और एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. हालांकि सुरक्षा कारणों से उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी संभव है. फिलहाल, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की खबर उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है जो काफी समय से जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Noida International Airport UP NEWS NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
28 मार्च को कितने बजे होगा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? यहां जानें- सटीक समय और पूरा कार्यक्रम
28 मार्च को कितने बजे होगा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन? यहां जानें- सटीक समय और पूरा कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया संबोधित
लखनऊ: जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- सऊदी सरकार ने कब्रों और मकबरों को ढहाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: दिल्ली दौरे पर सीएम धामी की PM मोदी से मुलाकात, रामनवमी पर भेंट की देवभूमि की सौगात
उत्तराखंड: दिल्ली दौरे पर सीएम धामी की PM मोदी से मुलाकात, रामनवमी पर भेंट की देवभूमि की सौगात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संसद में सिलेंडर वाली टी-शर्ट पहनकर आए TMC सांसद, अखिलेश यादव बोले, 'थाली की जगह...'
संसद में सिलेंडर वाली टी-शर्ट पहनकर आए TMC सांसद, अखिलेश यादव बोले, 'थाली की जगह...'
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई एलपीजी से जुड़ी हर बात
घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कितनी कमी? सरकार ने बताई LPG से जुड़ी हर बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों का प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद ने किया संबोधित
लखनऊ: जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, मौलाना कल्बे जव्वाद बोले- सऊदी सरकार ने कब्रों और मकबरों को ढहाया
विश्व
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?
'PM मोदी और मैं निपट लेंगे', जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा US?
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 
IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज
बॉलीवुड
Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
'धुरंधर 2' की सुनामी में बंपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
यूटिलिटी
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
ट्रेन-बस या मेट्रो... जेवर एयरपोर्ट के लिए कौन-सा ट्रांसपोर्ट बेस्ट? जानें फायदे का सौदा
फैशन
Lakme Fashion Week: लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
लाल लहंगे में लाल परी बन तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, रैंप पर उतरते ही थम गईं सबकी नजरें!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget