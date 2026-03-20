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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMaharajganj News: BJP दफ्तर में बवाल, पदाधिकारी की मां ने मनोनीत सभासद का कॉलर पकड़ा, 4.5 लाख का है मामला

Maharajganj News: BJP दफ्तर में बवाल, पदाधिकारी की मां ने मनोनीत सभासद का कॉलर पकड़ा, 4.5 लाख का है मामला

Maharajganj News In Hindi: नौतनवा में बीजेपी कार्यालय में स्वागत समारोह के दौरान हंगामा हुआ. एक पदाधिकारी की माँ ने मनोनीत सभासद से बकाया 4.5 लाख रुपये मांगे, जिससे गाली-गलौज और हाथापाई हुई.

By : संजय पांडेय, महाराजगंज | Edited By: जतिन राय | Updated at : 20 Mar 2026 01:13 PM (IST)
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उत्तरप्रदेश के महराजगंज जिले के नौतनवा नगर में बीजेपी कार्यालय पर मनोनीत सभासदों और मंडल अध्यक्षों के स्वागत समारोह के दौरान बुधवार को जमकर हंगामा हो गया. पार्टी के ही एक पदाधिकारी की मां अचानक कार्यालय पहुंचीं और मनोनीत सभासद का कॉलर पकड़कर बकाया रुपये वापस मांगने लगीं. इसके बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

 गालियों की बौछार और हाथापाई, पुलिस को बुलाना पड़ा

हंगामे के दौरान मौजूद लोग कुछ समझ पाते कि पदाधिकारियों के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर जमकर गालियों की बौछार होने लगी और नौबत हाथापाई तक आ गई. पहले तो पदाधिकारियों ने खुद ही स्थिति संभालने का प्रयास किया लेकिन मामला तूल पकड़ता देख पुलिस को बुलाना पड़ा. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया.

 साढ़े चार लाख वर्षों से बकाया

बीजेपी पदाधिकारी और उनकी मां ने बताया कि नवनिर्वाचित मनोनीत सभासद पर उनका करीब साढ़े चार लाख रुपये वर्षों से बकाया है और वह रुपये लौटाने का नाम नहीं ले रहे. महिला ने बताया कि बेटी की शादी के लिए वह पैसों के लिए परेशान हैं और मांगने पर आनाकानी की जा रही है. काफी दिनों से वह उन्हें ही ढूंढ रही थीं और संयोग से बीजेपी कार्यालय में मुलाकात हो गई.

  BJP नगर अध्यक्ष बोले - थाने में दी तहरीर

दोनों पक्षों के बीच रुपयों के लेनदेन को लेकर काफी दिनों से तनाव बना हुआ है और प्रकरण में मुकदमा भी पंजीकृत है. बीजेपी नगर अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल ने बताया कि यह आपसी लेनदेन का मामला है और पार्टी कार्यालय में सुलझाने का कोई औचित्य नहीं था. मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए थाने में तहरीर दी गई है. थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत कराया है और मामले की पड़ताल की जा रही है.

 

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About the author संजय पांडेय, महाराजगंज

संजय पांडेय उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की खबरों पर पकड़ रखते हैं. उनकी राजनीतिक, अपराध और सामाजिक खबरों पर पकड़ है. साहित्य और खेल में खास रुचि रखते हं.
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Published at : 20 Mar 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Maharajganj News
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