केरल में कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, क्या शशि थरूर को सौंपी जिम्मेदारी?

कांग्रेस ने केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा और शशि थरूर का नाम भी शामिल है.

केरल में कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची में कौन-कौन शामिल

कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की है, उसमें 40 नाम शामिल हैं. इनमें मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एक एंटोनी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपा दासमुंशी, सिद्दारमैया, रेवंत रेड्डी, डीके शिवकुमार, मुकुल वासनिक, सचिन पायलट, सनी जोसेफ, वीडी साथीशन, रमेश चेन्नीथाला, शशि थरूर, के सुधाकरण, कोडीकुन्नील सुरेश, अदूर प्रकाश, मुल्लापल्ली रामचंद्रन, वीएम सुधीरन, एमएम हसन, के मुरलीधरन, पीजे कुरियन, बेन्नी बेहनान, एमकी राघवन, शाफी परमबिल, एंटो एंटोनी, राजमोहन उन्नीथन, केजे जॉर्ज, जमीर अहमद खान, जेपी माथेर, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, मोहम्मद अजरुद्दीन, केसी जोसेफ, दीप्ती मेरी बर्गिश, शमा मोहम्मद, जोसेफ वाजहाकन, एलोशियस जेवियर शामिल हैं.

केरल में कब हैं चुनाव, किस दिन आएगा रिजल्ट

केरल विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने किया था. केरल में एक चरण में चुनाव होंगे. यहां 9 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 4 मई को अन्य राज्यों के साथ चुनावी नतीजे आएंगे. केरल विधानसभा का कार्यकाल 23 मई को पूरा हो रहा है. तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है.

चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि केरल में 16 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया. 23 मार्च से नॉमिनेशन दाखिल किए गए. इनकी सक्रूटनी 24 मार्च को हुई. 26 मार्च तक नाम वापसी की गई. 9 अप्रैल को पूरे राज्य में वोटिंग होगी.

त्रिकोणीय हो सकता है केरल में मुकाबला

इधर, केरल में बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व के बीच कांग्रेस और लेफ्ट मिलाकर राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है. सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्लाह ने एक बयान देते हुए कबूला था कि केरल में बीजेपी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है. उन्हें कुछ सीटें ही मिलेंगी. वे मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश करेंगे. पहले यहां कांग्रेस और हमारे यानी सीपीआई के बीच होता था. इस बार बीजेपी का वोट समर्थन बढ़ा है. इतना नहीं बढ़ा है कि वे किसी को चुनौती दे सकें. सत्ता में आने की संभावना नहीं है.बार बीजेपी का वोट समर्थन बढ़ा है. इतना नहीं बढ़ा है कि वे किसी को चुनौती दे सकें. सत्ता में आने की संभावना नहीं है.

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