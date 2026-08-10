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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा वन डिस्टिक, वन माफिया...', सिद्धार्थनगर में विपक्ष पर बरसे CM योगी

'सपा वन डिस्टिक, वन माफिया...', सिद्धार्थनगर में विपक्ष पर बरसे CM योगी

CM Yogi Siddharthnagar Visit: योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वन डिस्टिक, वन माफिया पैदा करती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज दिया है.

Written By : चंदन श्रीवास्तव, सिद्धार्थनगर |  Updated at : 10 Aug 2026 12:58 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि समाजवादी पार्टी वन डिस्टिक, वन माफिया पैदा करती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज दिया है. योगी ने आगे कहा कि जब नौकरी आती थी तो समाजवादी पार्टी का सैफई सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था.

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा क्षेत्र के रतन सेन डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चाचा भतीजे के लूट में युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कान में कभी चूं तक नहीं हुआ, कभी उन बच्चों के लिए संवेदना नहीं थी.

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2017 के पहले सपा नहीं निकलने देती थी कांवड़ यात्रा- योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी किसी कावड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लोग आए, हमने कहा कावड़ यात्रा कौन रोक सकता है, कावड़ यात्रा निकलेगी. अब शासन के साथ, गौरव के साथ कांवड़ यात्रा निकलेगी.

सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी ने साधा निशाना

योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, उस कालखंड में बांटने का काम उन लोगों ने किया था, जिसके कारण या देश गुलाम हुआ था. वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं. इनके बांटने का परिणाम क्या है, कोई पूछे तो इन लोगों से किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में हुए विकास कार्यों का बखान करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव में सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से दो सपा की झोली में चली गई. वह भी मिली होती है तो आज सिद्धार्थनगर के विकास की गति और तेज होती. मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर जिले के बांसी और डुमरियागंज को 311 करोड़ की 107 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.

सीएम योगी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

सिद्धार्थनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल, विधायक जयप्रताप सिंह, विधायक श्याम धनी राही, विधायक विनय वर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

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Published at : 10 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Siddharthnagar News UP NEWS Yogi Adityanath
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