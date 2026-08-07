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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग, आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट की 'तिरंगा कांवड़'

मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग, आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट की 'तिरंगा कांवड़'

Muzaffarnagar Kanwar Yatra: मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में दिखा देशभक्ति का अनूठा संगम. बागपत के शिवभक्तों की 221 फीट लंबी 'तिरंगा कांवड़' लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर  | Updated at : 07 Aug 2026 09:58 PM (IST)
Muzaffarnagar Kanwar Yatra: मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में दिखा देशभक्ति का अनूठा संगम. बागपत के शिवभक्तों की 221 फीट लंबी 'तिरंगा कांवड़' लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है.

श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ-साथ हर दिन कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है. बुधवार (5 आगस्त) की रात मुजफ्फरनगर में शिवभक्ति और देशभक्ति का एक अनूठा संगम उस समय देखने को मिला, जब दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 स्थित कांवड़ मार्ग से 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची 'तिरंगा कांवड़' गुजरी.

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इस विशाल और आकर्षक तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए सड़क किनारे श्रद्धालुओं और राहगीरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
इस विशाल और आकर्षक तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए सड़क किनारे श्रद्धालुओं और राहगीरों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.
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यह अनोखी कांवड़ बागपत जनपद के ग्राम कुरड़ी के रहने वाले 21 शिवभक्तों की टोली लेकर चल रही है. इन सभी श्रद्धालुओं ने 2 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर अपनी यात्रा शुरू की थी.
यह अनोखी कांवड़ बागपत जनपद के ग्राम कुरड़ी के रहने वाले 21 शिवभक्तों की टोली लेकर चल रही है. इन सभी श्रद्धालुओं ने 2 अगस्त को हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल भरकर अपनी यात्रा शुरू की थी.
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करीब 190 किलोमीटर की इस लंबी पदयात्रा में यह टोली प्रतिदिन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है. शिवभक्तों का कहना है कि यह उनकी पहली तिरंगा कांवड़ यात्रा है और वे 11 अगस्त को अपने गांव पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.
करीब 190 किलोमीटर की इस लंबी पदयात्रा में यह टोली प्रतिदिन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है. शिवभक्तों का कहना है कि यह उनकी पहली तिरंगा कांवड़ यात्रा है और वे 11 अगस्त को अपने गांव पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे.
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इस विशाल कांवड़ को लाने वाले शिवभक्तों का कहना है कि उनकी यह 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ देश के वीर शहीदों को समर्पित है. यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के सम्मान का कड़ा संदेश देना है. टोली के सदस्य यात्रा के दौरान लोगों से देश के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं.
इस विशाल कांवड़ को लाने वाले शिवभक्तों का कहना है कि उनकी यह 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ देश के वीर शहीदों को समर्पित है. यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के सम्मान का कड़ा संदेश देना है. टोली के सदस्य यात्रा के दौरान लोगों से देश के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं.
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गौरतलब है कि श्रावण मास में हरिद्वार से करोड़ों शिवभक्त गंगाजल लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की ओर रवाना हो रहे हैं.
गौरतलब है कि श्रावण मास में हरिद्वार से करोड़ों शिवभक्त गंगाजल लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की ओर रवाना हो रहे हैं.
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इसी वजह से हाईवे और कांवड़ मार्ग पर रोजाना अलग-अलग थीम और आकर्षक कांवड़ श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, जिनमें यह तिरंगा कांवड़ सबसे खास बन गई है.
इसी वजह से हाईवे और कांवड़ मार्ग पर रोजाना अलग-अलग थीम और आकर्षक कांवड़ श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं, जिनमें यह तिरंगा कांवड़ सबसे खास बन गई है.
Published at : 07 Aug 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Kanwar Yatra Muzaffarnagar News

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