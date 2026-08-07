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मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग, आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट की 'तिरंगा कांवड़'
Muzaffarnagar Kanwar Yatra: मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में दिखा देशभक्ति का अनूठा संगम. बागपत के शिवभक्तों की 221 फीट लंबी 'तिरंगा कांवड़' लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है.
श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ-साथ हर दिन कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिल रहा है. बुधवार (5 आगस्त) की रात मुजफ्फरनगर में शिवभक्ति और देशभक्ति का एक अनूठा संगम उस समय देखने को मिला, जब दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 स्थित कांवड़ मार्ग से 221 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची 'तिरंगा कांवड़' गुजरी.
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Published at : 07 Aug 2026 09:56 PM (IST)
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