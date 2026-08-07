मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग, आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट की 'तिरंगा कांवड़'

इस विशाल कांवड़ को लाने वाले शिवभक्तों का कहना है कि उनकी यह 221 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ देश के वीर शहीदों को समर्पित है. यात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना और तिरंगे के सम्मान का कड़ा संदेश देना है. टोली के सदस्य यात्रा के दौरान लोगों से देश के प्रति प्रेम, एकता और समर्पण बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं.