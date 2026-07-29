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चढ़ावा चोर...गद्दी छोड़, संसद परिसर में सपा सांसदों का प्रदर्शन

Parliament Monsoon Session 2026: समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर कहा कि यह मुद्दा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 29 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Parliament Monsoon Session 2026: समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर कहा कि यह मुद्दा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है.

सपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन

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समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने आज बुधवार (29 जुलाई) को संसद भवन के मकर द्वार पर राम मंदिर चढ़ावा की कथित चोरी और हेराफेरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत सपा के कई सांसद मौजूद थे.
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने आज बुधवार (29 जुलाई) को संसद भवन के मकर द्वार पर राम मंदिर चढ़ावा की कथित चोरी और हेराफेरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत सपा के कई सांसद मौजूद थे.
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सपा सांसद इस दौरान अपने हाथ में 'चढ़ावा चोर गद्दी छोड़' लिखी हुई तख्तियां हाथ में लिए हुए थे. सपा सांसदों ने राम मंदिर के चंदे से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की.
सपा सांसद इस दौरान अपने हाथ में 'चढ़ावा चोर गद्दी छोड़' लिखी हुई तख्तियां हाथ में लिए हुए थे. सपा सांसदों ने राम मंदिर के चंदे से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की.
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सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा ये चुराने वाले लोग कौन हैं? राजनीतिक लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और चंदा मतदाताओं का है. जब चंदा लूट लिया गया है तो 2027 में बीजेपी की विदाई हो जाएगी.
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा ये चुराने वाले लोग कौन हैं? राजनीतिक लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं और चंदा मतदाताओं का है. जब चंदा लूट लिया गया है तो 2027 में बीजेपी की विदाई हो जाएगी.
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सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा पूरे देश के लोगों ने दान दिया, हम सांसदों ने भी दान दिया. हमारे पास भी दानपात्र मौजूद है, हमें बस इस दानपात्र को बचाना है कि ये कहीं बीजेपी कार्यालय में ना पहुंच जाए. उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस भी दिया है जिस किसी विषय पर अध्यक्ष तैयार हों, हम इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश इस चर्चा को सुनना चाहता है.
सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मामले पर कहा पूरे देश के लोगों ने दान दिया, हम सांसदों ने भी दान दिया. हमारे पास भी दानपात्र मौजूद है, हमें बस इस दानपात्र को बचाना है कि ये कहीं बीजेपी कार्यालय में ना पहुंच जाए. उन्होंने कहा हमने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस भी दिया है जिस किसी विषय पर अध्यक्ष तैयार हों, हम इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश इस चर्चा को सुनना चाहता है.
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समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस मामले पर कहा कि यह मुद्दा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. उन्होंने गायब हुए पैसे के बारे में राज्य और केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की.
समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस मामले पर कहा कि यह मुद्दा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है. उन्होंने गायब हुए पैसे के बारे में राज्य और केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग की.
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सपा सांसद डिंपल यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेर पर कहा लोग अपनी श्रद्धा, निष्ठा के साथ मंदिर आए और भगवान राम के चरणों में उन्होंने चंदा दिया, दान दिया लेकिन बीजेपी के लोग व उनके साथियों ने इस चंदे को भी हजम करने का काम किया है. अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार अयोध्या जाते थे... हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे बताएं कि ये घोटाला कैसे हुआ...SIT का गठन केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और ऐसा मुद्दे दब जाएं..
सपा सांसद डिंपल यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेर पर कहा लोग अपनी श्रद्धा, निष्ठा के साथ मंदिर आए और भगवान राम के चरणों में उन्होंने चंदा दिया, दान दिया लेकिन बीजेपी के लोग व उनके साथियों ने इस चंदे को भी हजम करने का काम किया है. अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार अयोध्या जाते थे... हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे बताएं कि ये घोटाला कैसे हुआ...SIT का गठन केवल खानापूर्ति के लिए किया जाता है ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए और ऐसा मुद्दे दब जाएं..
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राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी ने आम जनता, जिसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है के साथ धोखा किया है. बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने मंदिर के मुद्दे पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और खड़ा किया है. इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबों को कितना भी नुकसान हो, नौकरियां मिलें या न मिलें, या भ्रष्टाचार और महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, मंदिर से जुड़े चंदे की चोरी और घोटालों के मुद्दों ने बीजेपी और RSS की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया है.
राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद ज़िया-उर-रहमान बर्क ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी ने आम जनता, जिसमें हिंदू समुदाय भी शामिल है के साथ धोखा किया है. बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने मंदिर के मुद्दे पर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और खड़ा किया है. इसमें कोई शक नहीं है कि गरीबों को कितना भी नुकसान हो, नौकरियां मिलें या न मिलें, या भ्रष्टाचार और महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हालांकि, मंदिर से जुड़े चंदे की चोरी और घोटालों के मुद्दों ने बीजेपी और RSS की छवि को पूरी तरह से खराब कर दिया है.
Published at : 29 Jul 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Samajwadi Party UP News Parliament Monsoon Session 2026

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