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चढ़ावा चोर...गद्दी छोड़, संसद परिसर में सपा सांसदों का प्रदर्शन
Parliament Monsoon Session 2026: समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी वाले मामले पर कहा कि यह मुद्दा दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है.
सपा सांसदों का विरोध प्रदर्शन
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Published at : 29 Jul 2026 01:01 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
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