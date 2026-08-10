BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पंजाब में संत रविदास के नाम पर बीजेपी की कलश यात्रा निकाले जाने को लेकर निशाना साधते हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि संत रविदास के समानता, न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाए, जिससे पराधीनता मुक्त समाज का निर्माण हो.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'जैसाकि विदित है कि दिनांक 10 अगस्त 2019 को दिल्ली के तुग़लकाबाद में संतगुरु श्री रविदास जी के पवित्र गुरुघर को बुलडोज़र और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ढहा दिया गया था. इसके विरोध में देशभर की संगत जब लोकतांत्रिक ढंग से सड़कों पर उतरी तो तब उन्हें लाठीचार्ज, आंसू गैस, गिरफ्तारियाँ और मुकदमों आदि का सामना करना पड़ा, काफी लोगों को जेल भी जाना पड़ा.

इतना ही नहीं गुरुघर की भूमि भी छीन ली गई और आज भी संगत को लोहे के अस्थायी टीन शेड में अपने गुरुजी को माथा टेकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. यह स्थिति करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाली है और आज भी समाज की स्मृति में अंकित है.

अब पंजाब चुनाव नजदीक आते ही वही बीजेपी संतगुरु श्री रविदास जी के नाम पर कलश यात्रा निकालकर गुरुजी के बेगमपुर शहर के लक्ष्य से समाज को भटाकने का प्रयास कर रही है. दूसरी ओर पंजाब के धलेता गाँव में गुरुघर की दीवार गिराए जाने पर जब संगत और बसपा ने आवाज़ उठाई तो गिरफ्तारियाँ की गईं. अन्त में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और गुरुघर का पुननिर्माण कराना पड़ा.

ऐसे में समाज बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति से सतर्क रहें. पराधीनता का अन्त एवं बेगमपुरा का संकल्प संतगुरु श्री रविदास जी सम्मान यात्रा जो तुग़लकाबाद से धलेता गाँव तक पहुँच रही है, जिसमें समूह संगत सादर आमंत्रित हैं. और संतगुरु श्री रविदास जी बेगमपुरा के आदर्श, सम्मान, समानता और न्याय के संदेश को जन-जन तक पहुँचाए तथा गुरुघरों की गरिमा, धार्मिक अधिकारों और संतगुरु श्री रविदास जी के सपनों के अनुरूप पराधीनता मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प को मज़बूत बनायें.'

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