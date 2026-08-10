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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर में CM योगी निकालेंगे भव्य तिरंगा यात्रा, 5 करोड़ घरों का लक्ष्य

गोरखपुर में CM योगी निकालेंगे भव्य तिरंगा यात्रा, 5 करोड़ घरों का लक्ष्य

UP News In Hindi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा का शुभारंभ करेंगे.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Aug 2026 12:58 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (9 अगस्त) शाम गोरखपुर पहुंचे अब सोमवार (10 अगस्त) को वह देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से महानगर में आयोजित होने वाली भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों से अपने-अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील करेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर नगर निगम परिसर में स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे इसके बाद यात्रा टाउनहॉल, गोलघर चौराहा, गणेश चौराहा, कालीमंदिर और यातायात तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन चौक पहुंचेगी रेलवे स्टेशन चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्चन के साथ तिरंगा यात्रा का समापन होगा

इस साल 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य

इस वर्ष ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में पांच करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया है गोरखपुर में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा भी इसी अभियान और आह्वान का हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: डिलिमिटेशन और FCRA बिल पर सपा करेगी सरकार का समर्थन? अखिलेश यादव क्लियर किया स्टैंड

यात्रा में रवि किशन, संजय निषाद समेत कई नेता होंगे शामिल

तिरंगा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी और नागरिकों के शामिल होने की संभावना है कार्यक्रम में सांसद रवि किशन, मंत्री संजय निषाद, गोरखपुर की महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, गोरखपुर की जिला पंचायत प्रशासक साधना सिंह समेत स्थानीय विधायक और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे यात्रा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: CM योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ को बताया समरसता का महापर्व, प्रदेशवासियों से की खास अपील

Published at : 10 Aug 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News YOGI ADITYANATH
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