स्वतंत्रता दिवस की शाम अयोध्या में निकलेगी रामलला की पालकी, तैयारियां तेज

राम नगरी अयोध्या में 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है, अयोध्या में देशभक्ति के साथ-साथ राम भक्ति की अनोखी झलक भी दिखाई देगी. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अयोध्या में 15 अगस्त की शाम रामलला की भव्य पालकी यात्रा निकाली जाएगी. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक श्रीराम वल्लभा कुंज मंदिर में हुई.

बैठक में रामलला की पूजा-पद्धति, धार्मिक परंपराओं और आगामी आयोजनों को लेकर चर्चा हुई. समिति के सदस्य महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी. यात्रा के मार्ग को अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप भव्य तरीके से सजाया जाएगा.

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15 अगस्त की शाम रामलला की पालकी यात्रा

जानकारी के मुताबिक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नवगठित धार्मिक समिति की पहली बैठक श्रीराम वल्लभा कुंज मंदिर में आयोजित हुई. जिसमें रामलला की पूजा-पद्धति, धार्मिक परंपराओं और आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के बाद धार्मिक समिति के सदस्य महंत रामानंद दास ने बताया कि 15 अगस्त की शाम रामलला की पालकी यात्रा निकाली जाएगी.

रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं का विशेष ध्यान

पालकी यात्रा में अयोध्या की पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा. वहीं, यात्रा के मार्ग को भी भव्य साज-सज्जा के साथ तैयार किया जाएगा. बैठक में धार्मिक समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे. वहीं, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए.

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थिति श्रीराम मंदिर लाखों-करोड़ों राम भक्तों की अपार आस्था का केंद्र है, हर दिन यहां बड़ी तादाद में रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं. 15 अगस्त को रामलला की पालकी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से उत्साह हिलोरे मार रहा है, सभी इस पालकी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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