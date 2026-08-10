Moradabad Kanwar Yatra 2026: मुरादाबाद में अधिकारियों ने कावड़ियों पर बरसाए फूल, वितरित किए फल

श्रावण मास में पूरे देश में सभी सड़कें और रास्ते श्रद्धालुओं से भगवामय हो चुके हैं, कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर ली गई है, हरिद्वार से पवित्र जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की श्रद्धा और आस्था का सम्मान करते हुए जनपद मुरादाबाद में नगर निगम की ओर से शिविर लगाकर श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया.

इस दौरान श्रद्धालुओं को फल वितरित किए गए और भंडारे में भोजन भी कराया गया, और उन पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई. डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने कांवड़ पथ से गुजर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और फल वितरित किए. अधिकारियों द्वारा पुष्प वर्षा से श्रद्धालु उत्साहित हो गए और हर जगह हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे.

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कांवड़ियों पर बरसाए गए फूल

एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और आज कांवड़ पथ से गुज़र रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों द्वारा थोड़ी-थोड़ी दूरी पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए सभी लोग अपना सही योग दे रहे हैं.





कांवड़ियों मुहैया कराई जा रहीं सभी सुविधाएं

जिलाधिकारी डॉ राजेंद्र पैंसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा का जल अत्यंत पवित्र होता है और श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी से इसको लेकर आ रहे हैं, इसी के दृष्टिगत शासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कांवड़ियों को सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि ज़िले के पुलिस कप्तान और नगर निगम द्वारा श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई है.

सांसद इमरान मसूद ने की कांवड़ियों की सेवा

उधर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की. इमरान मसूद एक बार फिर कांवड़ सेवा शिविर पहुंचे और कांवड़ियों की सेवा की. सांसद इमरान मसूद ने कांवड़ियों को फल और जूस वितरित किया. इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को फूल-माला और पटका पहनाकर स्वागत किया.

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