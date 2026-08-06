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100 की रफ्तार, कार के उड़े परखच्चे, अबान अहमद के सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें
Atiq Ahmed Son Died: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था.
अतीक अहमद के छोटे बेटे आबाद अहमद की मौत
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Published at : 06 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Tags :Atiq Ahmed UP NEWS Jhansi News Aaban Ahmed
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