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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड100 की रफ्तार, कार के उड़े परखच्चे, अबान अहमद के सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें

100 की रफ्तार, कार के उड़े परखच्चे, अबान अहमद के सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें

Atiq Ahmed Son Died: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था.

Written By : आरती सुमन  | Updated at : 06 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Atiq Ahmed Son Died: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की आज सड़क हादसे में मौत हो गई. अबान झांसी जेल में बंद बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था.

अतीक अहमद के छोटे बेटे आबाद अहमद की मौत

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अतीक अहमद के बेटे की तेज रफ़्तार कार झांसी हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
अतीक अहमद के बेटे की तेज रफ़्तार कार झांसी हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
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इस हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान समेत दो की मौत और तीन अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए. हादसे के वक्त कार में पांच लोग सवार थे.
इस हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान समेत दो की मौत और तीन अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए. हादसे के वक्त कार में पांच लोग सवार थे.
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अबान आज तड़के चार बजे प्रयागराज से रवाना हुआ था और जिसके बाद आज सुबह क़रीब 11 बजे झांसी के नजदीक हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई.
अबान आज तड़के चार बजे प्रयागराज से रवाना हुआ था और जिसके बाद आज सुबह क़रीब 11 बजे झांसी के नजदीक हाईवे पर उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई.
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हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया. इस हादसे में अबान और एक अन्य साथी की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे के बाद घटना स्थल पर कोहराम मच गया. इस हादसे में अबान और एक अन्य साथी की मौके पर ही मौत हो गई.
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हादसे के वक्त कार की स्पीड क़रीब 100 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है. इसी बीच कार के आगे जानवर आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई.
हादसे के वक्त कार की स्पीड क़रीब 100 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है. इसी बीच कार के आगे जानवर आने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई.
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अबान माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा था, उसकी उम्र महज़ 21 साल थी.
अबान माफिया अतीक अहमद का सबसे छोटा था, उसकी उम्र महज़ 21 साल थी.
Published at : 06 Aug 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Atiq Ahmed UP NEWS Jhansi News Aaban Ahmed

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