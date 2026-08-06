100 की रफ्तार, कार के उड़े परखच्चे, अबान अहमद के सड़क हादसे की भयावह तस्वीरें

अतीक अहमद के बेटे की तेज रफ़्तार कार झांसी हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.