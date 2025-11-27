बाराबंकी में ब्रिज तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर गिरा डंपर, हादसे के बाद 2 घंटे तक चला रेस्क्यू

बाराबंकी जिले के बुढ़वल जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास बुधवार (26 नवंबर) देर रात एक बड़ा रेल हादसा टल गया. रामनगर-फतेहपुर मार्ग पर एक भारी सामान से लदा डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया और तेज रफ्तार में सीधे रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़कर करीब 25 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा. हादसा इतना भीषण था कि आसपास के इलाके में जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुश्किल से डंपर के क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर चालक को बाहर निकाला. वह गंभीर रूप से घायल था और तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. डंपर के भार और गिरने की ताकत के कारण रेलवे की ओवरहेड बिजली लाइन (OHE) पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

अचानक रोकनी पड़ी गरीब रथ एक्सप्रेस

डंपर के पटरियों पर गिरते ही ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार टूट गए, जिससे अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस को आपात स्थिति में तुरंत रोकना पड़ा. ट्रेन के यात्रियों ने बताया कि उन्होंने तेज धमाका सुना और कुछ सेकंड में ही ट्रेन अचानक झटके के साथ रुक गई. लोको पायलट ने स्थिति संभालते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाए और कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी.

हादसे के बाद दो घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंच गईं. ट्रैक से डंपर हटाने और मलबा साफ करने में लगभग दो घंटे का समय लगा. इस दौरान कई ट्रेनें नजदीकी स्टेशनों पर रोकी गईं और रेल आवागमन बाधित रहा.

यात्रियों को नहीं आई कोई चोट

मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि प्लाईवुड से भरा हुआ डंपर पुल से नीचे गिर गया था. चालक गंभीर घायल है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी ट्रेन यात्री को चोट नहीं आई है. उन्होंने बताया कि भारी नुकसान रेलवे की बिजली लाइन और पटरी को हुआ है.

मरम्मत के बाद बहाल हुई ट्रेनों की आवाजाही

आरपीएफ प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि टूटी हुई तारों की मरम्मत और पटरियों की सफाई पूरी होने के बाद ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी. रेलवे के मुताबिक गरीब रथ एक्सप्रेस करीब दो घंटे देरी से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई.

यह घटना ओवरब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था और भारी वाहनों की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करती है. हालांकि समय रहते ट्रेन रुक जाने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया.

