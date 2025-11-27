यूपी में जहरीली हवा की वजह से सांस लेना मुश्किल, नोएडा-गाजियाबाद में 400 पार पहुंचा AQI

उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे के प्रकोप बढ़ता जा रहा हैं. शीतलहर चलने की वजह से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल रही हैं. सर्दी के साथ ही प्रदेश की हवा भी बेहद खराब हो रही हैं. राजधानी लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज समेत प्रदेश के प्रमुख बड़े शहरों में हवा जहरीली हो गई हैं. जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं.

लखनऊ में आज 27 नवंबर गुरुवार को सुबह की शुरुआत धुंध और शीत लहर के साथ हुई हैं. सर्दी के साथ यहां की हवा भी खराब बनी हुई हैं. यहां का एक्यूआई लगातार 200-300 के बीच में चल रहा हैं जो ऑरेंज श्रेणी में आता हैं और ये हवा ख़राब मानी जाती है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है.

लखनऊ में ऑरेंज जोन में पहुंचा प्रदूषण

लखनऊ के लालबाग इलाके में आज सुबह सात बजे हवा में प्रदूषण का स्तर 281 दर्ज किया गया है. जो ख़राब की श्रेणी में आता है और रेड ज़ोन के काफी करीब पहुँच गया है. वहीं तालकटोरा इंस्ट्रीयल सेंटर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 249 रहा और केंद्रीय विद्यालय के आसपास एक्यूआई 213 रहा हैं.

वाराणसी-प्रयागराज की हवा भी खराब

वाराणसी और प्रयागराज में भी बीते कई दिनों से हवा खराब श्रेणी में बनी हुई हैं. नवंबर महीने के शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है. इन जिलों में हवा में प्रदूषण का स्तर 150 से 250 के बीच बना हुआ है. जो मॉडरेट से खराब श्रेणी आता है. शहरी इलाकों में इसका असर सबसे ज्यादा है. प्रयागराज के झूंसी में आज एक्यूआई 165 दर्ज किया गया है. जबकि वाराणसी में 150 के आसपास एक्यूआई दर्ज किया गया.

दिल्ली से सटे जिलों का हाल

दिल्ली से सटे जिले गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़ में भी लगातार हवा बेहद ख़राब श्रेणी में बनी हुई हैं. नोएडा सेक्टर-125 में आज सुबह एक्यूआई 366 रहा और सेक्टर-116 में एक्यूआई 406 दर्ज किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है. वहीं गाजियाबाद के लोनी में एक्यआई 434, इंदिरापुरम में 389, ग्रेटर नोएडा में 388 एक्यूआई दर्ज किया गया.

इसके अलावा बागपत में 313, हापुड़ में 377, मेरठ के पल्लवपुरम में 326, मुजफ्फरनगर में 357 एक्यूआई दर्ज किया गया. जानकारों के मुताबिक हवा में प्रदूषण से फिलहाल लोगों को राहत मिलते नहीं दिख रही है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कोहरे और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है, ऐसे में ये परेशानी और बढ़ सकती है.