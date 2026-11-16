BJP से बगावत करने वालों का राजनीतिक करियर हुआ बर्बाद! किसको चेतावानी दे रहे पंकज चौधरी?

भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से बगावत करने की संभावनाओं को लेकर नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी एक विचारधारा आधारित पार्टी है और संगठन से अलग होकर कोई भी नेता राजनीतिक रूप से अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाया है. उनके इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पंकज चौधरी ने कहा, 'आप देखें कि संगठन से इस दल में जिन लोगों ने भी अलग होकर पार्टियां बनाई हैं, उनका अस्तित्व क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है. हमारे कार्यकर्ता विचारों पर काम करते हैं. उस विचारधारा से अलग होंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे.'

उन्होंने आगे कहा, 'भले ही कांग्रेस के लोग हों, कांग्रेस में टूट हुई, तृणमूल कांग्रेस बनी, एनसीपी बनी और वे सर्वाइव कर गईं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता इससे अलग हुआ है, वह सर्वाइव नहीं कर पाया है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है.'

209 सीटों पर भी बोले पंकज चौधरी

इससे पहले पंकज चौधरी ने बीजेपी के 209 प्रत्याशियों की कथित सूची को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इस खबर को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह सूची कहां से सामने आई है. उन्होंने कहा, 'यह सरासर असत्य है. प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे साथ इस संबंध में कोई बैठक नहीं हुई है.'

टिकट वितरण की प्रक्रिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है और प्रत्याशियों के चयन की एक तय प्रक्रिया है. टिकट फाइनल होने से पहले जिला स्तर से जानकारी और सुझाव लिए जाते हैं. इसके बाद क्षेत्र से सुझाव आते हैं और प्रदेश स्तर पर कोर कमेटी तथा चुनाव समिति की बैठक होती है. वहां से नाम दिल्ली भेजे जाते हैं, जहां पार्टी का संसदीय बोर्ड प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला करता है.

पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी में संगठनात्मक आधार पर ही फैसले लिए जाते हैं. पार्टी में सभी से विचार-विमर्श और बातचीत के बाद सामूहिक निर्णय होता है. उन्होंने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है कि कोई एक आदमी उस पर निर्णय ले सकता है. यहां सामूहिक निर्णय होता है.'