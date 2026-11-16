CM योगी ने सुनाई वनटांगिया समाज की कहानी, कैसे अपने ही लोग बन गए थे खानाबदोश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'योगी की पाती' कॉफी टेबल बुक के विमोचन एवं संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी के वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम में कई अहम बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि मैं अक्सर इस बात को मानता था कि अनछुए पहलुओं को लेकर सामान्य नागरिकों के साथ संवाद कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है. क्यों कि ऐसे बहुत से प्रकरण हमारे सामने आते रहते हैं.

सीएम योगी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो पहले लोगों के दिमाग़ में नहीं होते थे, उन्होंने कहा कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वनटांगिया का नाम पहली बार सुना होगा. लेकिन, वे हमारे ही बीच से जुडे हुए लोग थे. 120 साल पहले जब रेलवे लाईन बिछाने के लिए व्यापक तौर पर वनों की कटाई की थी, वहां पर फिर से वन लगाने के लिए जिन लोगों को वहां बसाया गया था कि आप वन लगाएंगें और उनकी रक्षा करेंगे,

वनटांगिया लोगों का जिक्र किया

इन लोगों को कहा गया था कि उन्होंने कुछ जमीन देकर भरण-पोषण होगा. लेकिन जैसे-जैसे पेड़ ऊपर होते गए, वैसे-वैसे वो सभी नागरिक उपेक्षित होते गए. पहले ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी उपेक्षा की. फिर संघर्षों का दौर प्रारंभ हुआ. 1947 में देश आजाद हुए लेकिन वो उसी प्रकार खानाबदोश की तरह रहते रहे.

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सीएम योगी ने कहा कि जब कोई एक समाज उपेक्षित होता है तो उनके बीच में विकृतियां आनी शुरू होती है जिससे शेष समाज दूरी बनाता है. वन विभाग और पुलिस के लोगों ने वहां जाकर उनका शोषण शुरू कर दिया. सीएम योगी ने कहा जब में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी से मिला, तो कहा कि हमें वन अधिनियम में संशोधन करना पडेगा. तो उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण देना होगा.

उन्होंने पूछा कि क्या क्या गारंटी है कि ये लोग इतने पुराने हैं? नेचुरल फोरेस्ट और अर्टीफिशियल फोरेस्ट में फर्क होता है. हर पेड की लाइफ होती है और फोरेस्ट के जो विशेषज्ञ होंगे वो बेहतर बताएंगे और यहीं से बात आगे बढ़ी. अगर इन पेड़ों का उम्र 75-100 वर्ष की है तो मानकर चलिए के इनके पूर्वजों ने लगाए. 2007-2008 में संशोधन करवा लिया.

2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले वनटांगिया को उनका अधिकार दिया. ये हजारों परिवार तमाम सुविधाओं से वंचित थे लेकिन उन्हें अधिकार दिया गया. नागरिकता दी गई और योगी की पाती में मैंने इसी का जिक्र किया है और यहीं से मुझे आगे भी ऐसे काम करने की प्रेरणा मिली.

सीएम योगी ने कहा कि जब मैं पहली बार सांसद बना और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गया तो पहले मुझे इंट्री नहीं मिली थी. एक फोन आया था कि यहां काफी बच्चे बीमार हैं. मैं जब वार्ड के भ्रमण के लिए गया, थर्ड फ्लोर पर बच्चों का वार्ड था. जुलाई महीने में भी ना पंखा था, ना बिजली थी, एक-एक बेड पर पांच-पांच बच्चे थे और एक-एक बच्चे के साथ 4-4, 5-5 परिवार के सदस्य थे.

जिस वार्ड में 100 पेशेंट के रहने की क्षमता हो वहां, 1000 से 1200 मरीज़ थे, सोचिए क्या हालत थी. वार्ड की हालत बहुत खराब थी. फिर हमने बेड, एसी और पंखे का इंतजाम किया. देवीपाटन मंडल में इस बीमारी से मरने वाले बच्चों के लिए कहा जाता था कि ये एक अज्ञात बीमारी है. जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने इस पर काम किया और आज मैं कह सकता हूं कि इंसेफेलाइटिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है.