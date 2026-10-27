यूपी चुनाव से पहले AIMIM ने बनाई नई टीम, 11 पदाधिकारी किए नियुक्ति

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM ) ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विधि प्रकोष्ठ के 11 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है.

प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक यह सभी नियुक्तियां पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के निर्देश पर की गयीं हैं. सभी पदाधिकारी पार्टी की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. खासकर पार्टी के विधि संबंधी कार्य देखेंगे.

यह भी पढ़ें: UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?

निम्न पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

मुफ्ती ओसामा नवदी एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ.

इरफान हफीज एडवोकेट प्रदेश उपाध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट.

साकिब सिद्दीकी एडवोकेट प्रदेश महासचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट, खंडपीठ लखनऊ.

फरमान राशिद एडवोकेट प्रदेश महासचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ.

सैयद यासिर एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट

सैयद महताब हसन हाशमी एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ

आयुष बंशवार एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ

अवनीश गुप्ता एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ

इरम अतीकुल्लाह एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट

राजेश कुशवाहा एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट

दीपक सिंह पटेल एडवोकेट प्रदेश सचिव इलाहाबाद हाईकोर्ट

यूपी पर फोकस कर रही AIMIM

यहां बता दें कि AIMIM यूपी पर ज्यादा फोकस कर रही है, उसकी कोशिश है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उसकी उपस्थिति बढ़े. खुद असदुद्दीन ओवैसी वेस्ट यूपी में रैलियां कर रहे हैं. पिछले दिनों रामपुर और फिर कैराना में रैली कर उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उन पर मुस्लिमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

असदुद्दीन ओवैसी लगातार इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर भी बात कर रहे हैं. जबकि सपा और कांग्रेस उन पर बीजेपी का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया है. ओवैसी भी मुस्लिम मतदाता बाहुल्य सीटों पर जोर आजमाइश कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: SIR में एक और गड़बड़ी! दो नामों से 2341 एंट्री? अखिलेश ने समझाया पूरा माजरा