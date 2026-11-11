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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में SIR से छूटे मतदाताओं को राहत, फॉर्म-6 भरकर फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम

यूपी में SIR से छूटे मतदाताओं को राहत, फॉर्म-6 भरकर फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम

SIR में हटाए गए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग प्रदेश भर में अभियान चलाकर उनका नाम जोड़ेगा. मतदाताओं से फॉर्म-6 बिना डरे भरने की अपील चुनाव आयोग द्वारा की गयी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 11 Nov 2026 08:31 AM (IST)
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उत्तर में SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं को फिर से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग मौका दे रहा है. जिसमें उन्हें फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.

कुछ मतदाताओं को आशंका थी कि उनके खिलाफ पहली बार नाम शामिल करने वाले घोषणा पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनका नाम पहले की सूची में था. अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के मामले में किसी भी मतदाता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

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मतदाताओं में था कार्रवाई का डर 

दरअसल यह आशंका कुछ मतदाताओं में थी कि फॉर्म-6 भरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. क्योंकि फॉर्म-6 पहली बार मतदाता सूची में शामिल करने के लिए होता है.  अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि SIR से पहले जिन मतदताओं का नाम मतदाता सूची में था, लेकिन अब नहीं है. ऐसे मतदाता फिर से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं.

आयोग ने इसके लिए दो ही शर्ते रखीं हैं:

1-जिस व्यक्ति ने फॉर्म-6 भरा है, उसका नाम किसी और विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज न हो.
2-फॉर्म-6 में की गयीं घोषणाएं पूरी तरह नियमों के अनुकूल हों.

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोग के इन आदेशों का सख्ती से पालन कराएं. किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत न हो. इसके लिए सबही ERO और AERO और संबंधित कर्मचारियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए. साथ ही इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए,ताकि अधिक से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके.

सीईओ की ओर से प्रदेश के नागरिकों से भी अपील की गयी है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरुर दर्ज करवाएं. जिनका भी नाम उनकी विधानसभा वोटर लिस्ट से कट गया है, वे सभी फॉर्म-6 भरकर जमा कर दें.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 11 Nov 2026 08:13 AM (IST)
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