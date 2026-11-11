यूपी में SIR से छूटे मतदाताओं को राहत, फॉर्म-6 भरकर फिर जुड़वा सकेंगे अपना नाम

उत्तर में SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं को फिर से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग मौका दे रहा है. जिसमें उन्हें फॉर्म-6 भरकर जमा करना होगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं.

कुछ मतदाताओं को आशंका थी कि उनके खिलाफ पहली बार नाम शामिल करने वाले घोषणा पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनका नाम पहले की सूची में था. अब आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के मामले में किसी भी मतदाता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है.

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मतदाताओं में था कार्रवाई का डर

दरअसल यह आशंका कुछ मतदाताओं में थी कि फॉर्म-6 भरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. क्योंकि फॉर्म-6 पहली बार मतदाता सूची में शामिल करने के लिए होता है. अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि SIR से पहले जिन मतदताओं का नाम मतदाता सूची में था, लेकिन अब नहीं है. ऐसे मतदाता फिर से फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं.

आयोग ने इसके लिए दो ही शर्ते रखीं हैं:

1-जिस व्यक्ति ने फॉर्म-6 भरा है, उसका नाम किसी और विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज न हो.

2-फॉर्म-6 में की गयीं घोषणाएं पूरी तरह नियमों के अनुकूल हों.

सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोग के इन आदेशों का सख्ती से पालन कराएं. किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत न हो. इसके लिए सबही ERO और AERO और संबंधित कर्मचारियों को भी इस बारे में अवगत कराया जाए. साथ ही इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए,ताकि अधिक से अधिक लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके.

सीईओ की ओर से प्रदेश के नागरिकों से भी अपील की गयी है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरुर दर्ज करवाएं. जिनका भी नाम उनकी विधानसभा वोटर लिस्ट से कट गया है, वे सभी फॉर्म-6 भरकर जमा कर दें.

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