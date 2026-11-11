Kawasaki Z650RS MY27: ऑटोमोबाइल मार्केट में इस समय कई बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं. जबकि इस बीच दिग्गज कंपनी कावासाकी ने भारतीय प्रीमियम बाइक सेगमेंट में अपनी लोकप्रिय नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल का नया मॉडल Kawasaki Z650RS आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है.

बता दें कि कंपनी ने इस नए मॉडल को क्लासिक डिजाइन, आधुनिक तकनीक और एक नए आकर्षक कलर शेड के साथ पेश किया है. 70 के दशक की आइकॉनिक Z सीरीज से इंस्पायर यह बाइक उन राइडर्स के लिए तैयार की गई है जो विंटेज लुक के साथ आधुनिक परफॉर्मेंस का मजा लेना चाहते हैं. चलिए जानते हैं इसकी कीमत, इंजन और खूबियों के बारे में.

7.83 लाख रुपये रखी गई कीमत

कावासाकी ने नई Kawasaki Z650RS MY27 की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. इसे भारतीय बाजार में 7.83 लाख रुपये की कीमत पर पेश किया गया है. नए मॉडल वर्ष के तहत इस बाइक को नए Metallic Carbon Gray कलर ऑप्शन में उतारा गया है. जबकि इस नए पेंट स्कीम के साथ इसमें स्पोक-स्टाइल गोल्डन अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. जो इसके पुराने रेट्रो लुक को बेहद प्रीमियम और स्पोर्टी अपील देते हैं.

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649cc का दमदार पैरेलल-ट्विन इंजन

वहीं पावर और परफॉर्मेंस के मामले में कंपनी ने इसके भरोसेमंद मैकेनिकल सेटअप को बरकरार रखा है. इसमें 649cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन BS6-Phase 2 इंजन मिलता है.

यह पावरफुल इंजन 8,000 rpm पर 68 PS की मैक्सिमम पावर और 6,700 rpm पर 62.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस इस बाइक में असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है. जो तेजी से गियर डाउनशिफ्ट करने पर पहिये को लॉक होने से रोकता है.

मिलते हैं कई मॉडर्न फीचर्स

बात करें डिजाइन की तो Z650RS में क्लासिक पीनट-शेप्ड फ्यूल टैंक, राउंड एलईडी हेडलाइट और एक लंबी सिंगल-पीस कम्फर्टेबल सीट मिलती है. आधुनिक फीचर्स के तौर पर इसमें डुअल-पॉड एनालॉग स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के साथ बीच में एक डिजिटल LCD स्क्रीन दी गई है. जबकि इसके अलावा सेफ्टी के लिए कारवां की ओर से एडवांस कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं.

राइडिंग डायनामिक्स है शानदार

बता दें कि बाइक का कुल वजन 192 किलोग्राम है और इसमें 12-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. राइडर की आराम के लिए इसमें 800 mm की सीट हाइट और स्टील ट्रेलीस फ्रेम दिया गया है.

जिससे शहर के ट्रैफिक और हाईवे क्रूज़िंग दोनों में बेहतरीन कंट्रोल मिलता है. भारतीय बाजार में इस मिड-वेट नियो-रेट्रो बाइक का सीधा मुकाबला ट्रॉयम्फ ट्रिडेंट 660 और ब्रिक्सटन क्रॉमवेल 1200 जैसी बाइक्स से होता है.

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