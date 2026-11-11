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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार

अखिलेश यादव और AIMIM में छिड़ी शेरों-शायरी वाली जंग, एक-दूसरे पर वार-पलटवार

यूपी चुनाव के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है. सपा मुखिया ने ओवैसी का नाम लिए बिना निशाना साधा तो AIMIM ने भी उसी अंदाज़ में जवाब दिया. 

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 11 Nov 2026 08:39 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के बीच शेरों-शायरी वाली सियासी जंग छिड़ गई हैं. सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए कुछ शेर लिखे तो AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी उसी अंदाज़ में उन पर पलटवार किया. दोनों के बीच की ये जुबानी बहस राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 

दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए सिर्फ चुनाव के दिनों में ही यूपी आने के लेकर तंज कसा. उन्होंने एक्स पर लिखा- 

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'वो उड़ते हुए बस ‘इंतख़ाब’ के वक़्त ही क्यों आते हैं
जितना कहते हैं ‘आक़ा’ उतना कहकर चले जाते हैं
जो नकली ‘ख़ैर-ख़्वाह’ आब की जगह आग लाते हैं
जब अपनों पर जुल्म होता है तो कहां गुम हो जाते हैं
ये तो ‘सियासत के ख़ानाबदोश सौदागर’ कहलाते हैं
ये तो उसी हिसाब से ही मुँह खोलते हैं जितना पाते हैं.'

सपा अध्यक्ष के इस शेर पर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी उन्हीं के अंदाज़ में पलटवार किया और शायरी का जवाब शायरी में ही दिया. उन्होंने लिखा- 

ज़हर में डूबी हुई सी इक जुबां देखी गई,
वोट के ठेकेदार नेता में फिर गद्दारी देखी गई।

सामने करता है बातें हक की वो हर बार ही,
पर पर्दे के पीछे दुश्मन से दोस्ती देखी गई।

वोट तो हर बार लिया मुस्लिम अवाम का शौक से,
पर वक़्त आने पर मुजफ्फरनगर में बेरुखी देखी गई।

हाथ जोड़े जो खड़ा था कल तलक दहलीज़ पर,
वोट के लिए उसकी अब तो हर अदा बदली गई।

सबको है मालूम हकीकत फिर भी मुँह पर ताले हैं,
दौर-ए-नफरत में धर्म की ये सियासत देखी गई।

वादे तो सेक्युलर थे पर काम सब गायब मिले,
अब दैर के फेरे लगाने की नई चाहत देखी गई।

बच के रहना यार इस आब-ओ-हवा के दो मुंहे सांप से,
कुर्सी की खातिर यहाँ हर एक वफ़ा बदली गई।

दरअसल दोनों नेताओं की इस सियासी जंग को मुस्लिम मतदाताओं को अपने-अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. जब से अखिलेश यादव ने 12 दिसम्बर को अयोध्या राम मंदिर जाने की बात कही है तभी से AIMIM सपा पर हमलावर है. 

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News AIMIM Up Election 2027
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