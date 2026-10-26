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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी SIR में एक और गड़बड़ी! दो नामों से 2341 एंट्री? अखिलेश ने समझाया पूरा माजरा

यूपी SIR में एक और गड़बड़ी! दो नामों से 2341 एंट्री? अखिलेश ने समझाया पूरा माजरा

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर बड़ा दावा किया है. साथ ही वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने की मांग की.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 26 Oct 2026 06:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर बड़ा दावा किया है. अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई वोट छूटे नहीं, कोई वोट गलत नहीं बने और बनाते समय किसी का डबल नहीं बने, ट्रिपल नहीं बने.

अखिलेश यादव ने कहा कि "सुनीता, पत्नी राजेश जिनकी उम्र 42 वर्ष है. उनके वोट की एंट्री 420 है. अगर उस नाम से, उनके पति के नाम से, उम्र से अगर हम सर्च करते हैं. तो सोचिए, 420 एंट्री है और कुल मिलाकर अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी वोटर लिस्ट में ढूंढते हैं इसी दो नाम से, तो सोचिए 2341 एंट्री मिल रही है."

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अखिलेश यादव ने कहा कि, इसी तरह राजकुमारी पत्नी राजकुमार की 315 एंट्री हैं, और उनका टोटल अगर हम देखेंगे जगह जगह पर. जो एज ग्रुप और डिफरेंस बना करके जो वोट बढ़ाया गया या वोट है वो 1627 एंट्री हैं.

षड्यंत्र करके नहीं होने दिया प्रधानी का चुनाव- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि "मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है  कि प्रधानी का चुनाव इन्होंने इसलिए नहीं होने दिया. क्योंकि एक-एक वोटर को प्रधान पहचानता है. एक-एक वोटर के बारे में वो जानता है. क्योंकि इनकी चोरी, हेराफेरी, डकैती और बेईमानी पता लग जाती है. इसलिए पूरा साजिश षड्यंत्र किया इन्होंने और प्रधानी का चुनाव नहीं होने दिया."

आधार से जोड़ी जाए वोटर लिस्ट- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि  "ये मुख्य चुनाव में जो धांधली करना चाहते हैं उसकी तैयारी बड़े पैमाने पर है, हमारी मांग है कि आधार से जोड़ा जाए वोटर लिस्ट को." अखिलेश यादव ने कहा कि, "सरकार और चुनाव आयोग को यह फैसला लेना चाहिए कि वोटर लिस्ट में सुधार के साथ बायोमेट्रिक रीडिंग के लिए बूथ स्तर पर उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो चुनाव आयोग और बीजेपी के दिल में बेईमानी है."

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:12 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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