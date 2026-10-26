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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?

UP में ओवैसी ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन! 2027 में मुस्लिम वोटों पर होगा किसका कब्जा?

उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 120-140 सीटें पर मुस्लिम वोट का असर है. इसमें करीब 57 सीट पर मुस्लिम वोट का सीधा असर है. ऐसे में मुस्लिम वोटर्स पर कई सियासी दलों की नजह है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 26 Oct 2026 07:00 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे-वैसे पार्टियां अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने में लग गई हैं. समाजवादी पार्टी (सपा) जहां मुस्लिम-यादव समीकरण और PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के सहारे सत्ता में वापसी का सपना देख रही है, वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. 

ओवैसी अपनी जनसभाओं में अखिलेश यादव पर मुस्लिम वोट की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2027 में मुस्लिम वोटों का समीकरण बदलेगा और क्या इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है?

120-140 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का असर

उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें है. इसमें करीब 120-140 सीटें पर मुस्लिम वोट का असर है. इसमें करीब 57 सीट पर मुस्लिम वोट का सीधा असर है. 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी करीब 19.3 फीसदी थी. पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड, तराई और पूर्वांचल के कई इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी मौजूदगी है. यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश में जुटा है.

ओवैसी का सपा के वोटबैंक पर नजर

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM मुश्किल वोट की राजनीति करने के लिए जानी जाती है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी यूपी में सक्रिय हो गए. अलग अलग जिलों में जनसभा करके मुश्किल वोट जोड़ने में लगे है. वो AIMIM के जरिए वह यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर किसी एक पार्टी के साथ रहने के बजाय अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान देना चाहिए. ओवैसी की राजनीति सपा के लिए इसलिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की रणनीति में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन अहम भूमिका निभाता है.

सपा के सामने बड़ी मुश्किल

वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला के मुताबिक, ओवैसी अपनी जनसभाओं में अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कई बार बोले चुके है कि मुस्लिम को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. चादर बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाता. उनके मुद्दों और लीडरशिप की बात नहीं होती है. ओवैसी लगातार PDA को भी घेरते रहते है. वो अक्सर कहते हैं कि A का मतलब अल्पसंख्यक यानी कि समाजवादी पार्टी का अपना वोट, जिस कर अखिलेश कभी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी का इसमें कोई इंटरफेयर हो. 

शुक्ला के अनुसार AIMIM की बढ़त अखिलेश के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है. अगर AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है वो सपा के वोटबैंक पर इसका असर पड़ेगा. खासकर उन सीटों पर इसका असर महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है. 

पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक क्या है समीकरण?

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद के अलावा संभल, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, आजमगढ़ और मऊ जैसे जिलों के कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है. सपा के लिए चुनौती मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन बनाए रखने के साथ गैर-यादव पिछड़े वर्गों और दलितों के बीच भी अपनी पैठ बढ़ाने की है. यही PDA रणनीति का मूल आधार है. पार्टी को यह साबित करना होगा कि उसका गठबंधन केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है.

कांग्रेस भी बिगाड़ सकती हैं गणित

ज्ञानेंद्र शुक्ला ने बताया कि मुस्लिम वोटों की लड़ाई केवल सपा और AIMIM तक सीमित नहीं है. कांग्रेस भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर सकती है. वहीं बसपा का अपना सामाजिक आधार है और वह अलग-अलग क्षेत्रों में उम्मीदवारों के जरिए मुकाबले को प्रभावित कर सकती है।

2022 के नतीजे क्या बताते हैं?

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 255 सीटों पर जीत दर्ज की थी AIMIM चुनाव में कोई विधानसभा सीट नहीं जीत सकी थी. यह उसके सामने मौजूद चुनौती को दिखाता है कि मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी राजनीतिक बात रखने के साथ उसे वोटों को सीटों में बदलने की क्षमता भी साबित करनी होगी.

ये भी पढ़ें: सपा-कांग्रेस की सीट शेयरिंग के बीच ओपी राजभर ने खेला बड़ा खेल, बढ़ी BJP की मुश्किल!

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 26 Oct 2026 06:58 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS UP Election 2027 Akhikesh Yadav
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