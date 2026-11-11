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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?

यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?

उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ हैं, सुबह और शाम के समय छिछला से मध्यम कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते तक प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं जताया है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ हैं और ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक मध्य राजस्थान और आसपास के इलाकों में हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ हैं. जिसका असर पूर्वांचल में देखने को मिल सकता हैं और कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती हैं. हालांकि प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों मे मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान है. 

मौसम विभाग ने आज 11 नवंबर बुधवार को प्रदेश के दोनों संभागों पूर्वी और पश्चिम में मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जताया है. हालांकि इस दौरान सुबह के समय कहीं-कहीं छिछला कोहरा होने की बहुत संभावना है. वहीं पूर्वांचल में सुबह के समय छिछला से मध्यम कोहरा रहने की चेतावनी दी गई है. प्रदेश में बारिश होने के आसार फ़िलहाल नहीं दिख रहे हैं. एक-दो जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है.

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लखनऊ से प्रयागराज तक कैसा रहेगा मौसम

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी आज दिनभर मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. इस दौरान सुबह के समय यहां हल्का कोहरा रहेगा लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान साफ़ रहने का अनुमान हैं और दिन भर खिली-खिली धूप निकलेगी. लखनऊ में आज अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. इसके अलावा बाराबंकी, सीतापुर, अयोध्या, प्रयागराज में भी मौसम शुष्क रहेगा. हालांकि वाराणसी में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. 

नोएडा-गाजियाबाद में बिगड़ी हवा

पश्चिमी यूपी के नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ में भी सुबह शाम अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही यहां की हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है. दीपावली के बाद एक्यूआई में तेजी से इजाफा हुआ है. नोएडा में आज हवा में प्रदूषण का स्तर 311 दर्ज किया गया जो बेहद ख़राब श्रेणी की हवा मानी जाती है.    
 
मौसम विभाग ने 16 नवंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहने का अनुमान जताया है. कहीं कोई बारिश या गरज चमक की चेतावनी नहीं दी गई है. प्रदेश के सभी जिले अगले एक हफ्ते तक ग्रीन ज़ोन में बने हुए हैं. वहीं अगले सात दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Nov 2026 07:01 AM (IST)
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