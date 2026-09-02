उधम सिंह नगर में 6 मदरसे सील, मदरसा संचालकों में आक्रोश

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद गैर मान्यता के चल रहे मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उधम सिंह नगर मे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. रुद्रपुर मे बारहबफात के जुलुस के दौरान विवादित बयान देने वाले मौलवी के गैर मान्यता के चल रहे 2 मदरसों को सीज किया गया, वहीं बाजपुर में 4 मदरसों को सीज किया गया है. वहीं, मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद मदरसा संचालको मे गुस्सा पनप रहा है.

दरअसल, उधम सिंह नगर के बाजपुर में 4 मदरसों पर सीज की कार्रवाई की गयी है. जानकारी के मुताबिक, मदरसा जामिया हनफिया रज़ाउल उलूम पर राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी रही.

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शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मदरसे पर जड़ा ताला

वहीं रुद्रपुर जुलूसे मोहम्मदी की आखिरी तकरीर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुफ्ती के कार्य स्थल मदरसे पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ताला लगा दिया और नोटिस भी थमा डाला. शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ कर्मचारी खेड़ा कालोनी स्थित मदरसा फैजुल मुस्तफा पहुंचे और ताला लगा कर नोटिस दे दिया है.

मदरसा संचालकों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

मदरसा संचालक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. संचालक का कहना है कि मदरसे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा किया जा चुका है. इसके बावजूद अधिकारियों ने मदरसे को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मदरसा संचालक ने इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है

मदरसा संचालक के मुताबिक, कुछ समय पहले रुद्रपुर में मदरसों के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई थी. संचालक का दावा है कि बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह बरनाला और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे.संचालक के अनुसार बैठक में मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिए जाने की बात कही गई थी. इसी के तहत मदरसे के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया और निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया.

मदरसा संचालक का आरोप है कि जब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मदरसे को सील करने पहुंची तो अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने की रसीद भी दिखाई गई. संचालक का कहना है कि इसके बावजूद अधिकारियों ने दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया और मदरसे को सील करने की कार्रवाई जारी रखी.

मान्यता के प्रमाण नहीं मिलने पर किए गए सील

एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह ने बताया कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देशों पर आज बाजपुर मे 4 गैर मान्यता मदरसों पर कार्रवाई की गयी है. जिसमे सभी मदरसों को सीज कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इनके पास कोई मान्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से मदरसे को सील करने की कार्रवाई की गई है.

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