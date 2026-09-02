Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउधम सिंह नगर में 6 मदरसे सील, मदरसा संचालकों में आक्रोश

उधम सिंह नगर में 6 मदरसे सील, मदरसा संचालकों में आक्रोश

उधम सिंह नगर के रुद्रपुर 2 और बाजपुर में 4 मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है. वहीं, प्रशासन की इस कार्रवाई से मदरसा संचालकों में आक्रोश है और उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. 

Written By : मुमत्याज अहमद, उधमसिंह नगर |  Updated at : 02 Sep 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद गैर मान्यता के चल रहे मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उधम सिंह नगर मे मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है. रुद्रपुर मे बारहबफात के जुलुस के दौरान विवादित बयान देने वाले मौलवी के गैर मान्यता के चल रहे 2 मदरसों को सीज किया गया, वहीं बाजपुर में 4 मदरसों को सीज किया गया है. वहीं, मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद मदरसा संचालको मे गुस्सा पनप रहा है.

दरअसल, उधम सिंह नगर के बाजपुर में 4 मदरसों पर सीज की कार्रवाई की गयी है. जानकारी के मुताबिक,  मदरसा जामिया हनफिया रज़ाउल उलूम पर राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मदरसे को सील कर दिया. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी रही.

'यह काम...' राम मंदिर के नए CEO पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मदरसे पर जड़ा ताला

वहीं रुद्रपुर जुलूसे मोहम्मदी की आखिरी तकरीर में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी मुफ्ती के कार्य स्थल मदरसे पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ताला लगा दिया और नोटिस भी थमा डाला. शिक्षा विभाग से जुड़े कुछ कर्मचारी खेड़ा कालोनी स्थित मदरसा फैजुल मुस्तफा पहुंचे और ताला लगा कर नोटिस दे दिया है.

मदरसा संचालकों ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

मदरसा संचालक ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं. संचालक का कहना है कि मदरसे के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई थी और इसके लिए निर्धारित शुल्क भी जमा किया जा चुका है. इसके बावजूद अधिकारियों ने मदरसे को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान मौके पर पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मदरसा संचालक ने इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है

मदरसा संचालक के मुताबिक, कुछ समय पहले रुद्रपुर में मदरसों के संबंध में एक बैठक आयोजित हुई थी. संचालक का दावा है कि बैठक में प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह बरनाला और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे.संचालक के अनुसार बैठक में मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिए जाने की बात कही गई थी. इसी के तहत मदरसे के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया गया और निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया.

मदरसा संचालक का आरोप है कि जब राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मदरसे को सील करने पहुंची तो अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज और शुल्क जमा करने की रसीद भी दिखाई गई. संचालक का कहना है कि इसके बावजूद अधिकारियों ने दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया और मदरसे को सील करने की कार्रवाई जारी रखी.

मान्यता के प्रमाण नहीं मिलने पर किए गए सील

एसडीएम बाजपुर ऋचा सिंह ने बताया कि उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देशों पर आज बाजपुर मे 4 गैर मान्यता मदरसों पर कार्रवाई की गयी है. जिसमे सभी मदरसों को सीज कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इनके पास कोई मान्यता के प्रमाण नहीं मिले हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से मदरसे को सील करने की कार्रवाई की गई है.

राम मंदिर के नए ट्रस्टी मदन मोहन पांडेय ने चंपत राय पर किया बड़ा दावा, जानें- क्या कहा?

Published at : 02 Sep 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उधम सिंह नगर में 6 मदरसे सील, मदरसा संचालकों में आक्रोश
उधम सिंह नगर में 6 मदरसे सील, मदरसा संचालकों में आक्रोश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर का CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्रा का पहला रिएक्शन - 'मैं इस काम को...'
राम मंदिर का CEO बनने के बाद जितेंद्र मिश्रा का पहला रिएक्शन - 'मैं इस काम को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
DM मैम सड़क बनवा दीजिये..., बस्ती में स्कूली बच्चों ने लगाई गुहार
DM मैम सड़क बनवा दीजिये..., बस्ती में स्कूली बच्चों ने लगाई गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डालीबाग संपत्ति का कब्जा लेने पहुंचे सपा सांसद अफजाल अंसारी, बेटियां भी रहीं मौजूद
डालीबाग संपत्ति का कब्जा लेने पहुंचे सपा सांसद अफजाल अंसारी, बेटियां भी रहीं मौजूद
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
पति को 'अनपढ़-गंवार' कहकर पत्नी ने किया अपमानित, अब SC ने दी तलाक को मंजूरी
जम्मू और कश्मीर
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
'मुशाल को विधवा की तरह...', यासीन मलिक का पत्नी से तलाक का फैसला
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
शिक्षा
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget