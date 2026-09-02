Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'यह काम...' राम मंदिर के नए CEO पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया

'यह काम...' राम मंदिर के नए CEO पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से CEO की नियुक्ति पर कहा कि जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है. हिसाब-किताब रखना हर किसी के बस की बात नहीं है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Sep 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को नया सीईओ नियुक्त किया है. इस पर अब बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है. संत दूसरे काम तो कर सकते हैं, लेकिन हिसाब-किताब रखना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसीलिए उन पर देख-रेख और निगरानी होनी चाहिए.

अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद से मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव के संकेत दिए जा रहे थे. इसी क्रम में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुधवार (02 सितंबर) को हुई अहम बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया. भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को सीईओ नियुक्त किया गया.

बैठक में मंथन के बाद जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर

अयोध्या स्थित राम मंदिर के पहले पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को आयोजित बैठक में 5,585 आवेदनों में से चयनित किए गए तीन उम्मीदवारों में से जितेंद्र मिश्रा के नाम पर मुहर लगी. राम मंदिर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या के बीच नए सीईओ के सामने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और बेहतर बनाने की चुनौती होगी. 

मंदिर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कर्मचारी व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल, अलग-अलग विभागों और एजेंसियों के बीच को-ऑर्डिनेशन उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल होगा. राम मंदिर में दान के कथित गड़बड़ी के मामले के बाद ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन की निगरानी बढ़ाए जाने को लेकर सीईओ का पद सृजित किया गया था.

गोविंददेव गिरि को भी बड़ी जिम्मेदारी

इसके साथ ही स्वामी गोविंददेव गिरि को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही न्यास में खाली तीन पदों पर महेश भागचंदका, मदन मोहन पांडे और डॉ. निर्मला यादव को नया न्यासी नियुक्त किया गया है. 

Xप्लेन: राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज में महासचिव के साथ CEO आने से क्या बदलेगा?

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Read More
Published at : 02 Sep 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
Brij Bhushan Sharan Singh RAM MANDIR Ram Mandir CEO Jeetendra Mishra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यह काम...' राम मंदिर के नए CEO पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया
'यह काम...' राम मंदिर के नए CEO पर बृजभूषण सिंह की पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बनने पर जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'भगवान राम का आशीर्वाद'
राम मंदिर ट्रस्ट का CEO बनने पर जितेंद्र मिश्रा की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'भगवान राम का आशीर्वाद'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी, किए ये वादे
राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए BJP का संकल्प पत्र जारी, किए ये वादे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपत राय के लिए सारे दरवाजे बंद! गोविंद देव गिरी बने ट्रस्ट के महासचिव
चंपत राय के लिए सारे दरवाजे बंद! गोविंद देव गिरी बने ट्रस्ट के महासचिव
Advertisement

वीडियोज

Nikki Tamboli-Arbaz Patel का Breakup निकला पब्लिसिटी स्टंट, Fans हुए नाराज!
सलमान खान की Bigg Boss फीस: ₹2.5 करोड़ से ₹120 करोड़ तक कैसे पहुंची?
Salman Khan ने Subhash Ghai को क्यों मारा था थप्पड़? सालों बाद सामने आया पूरा किस्सा
Vijay Deverakonda का पुराना प्यार और टूटा दिल, बोले- ‘मुझे प्यार हुआ था, फिर दिल टूट गया’
Sairaab: Nayanika-Ishaan की शादी पर संकट, क्या Tinni देगी नए रिश्ते को मंजूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी पर जगनमोहन रेड्डी की नजर, जानें कौन हैं कपिल साहू ?
प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी पर जगनमोहन रेड्डी की नजर, जानें कौन हैं कपिल साहू ?
दिल्ली NCR
'जहां आपको लगता है कि...' आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, साजिद रशीदी ने घेरा
'जहां आपको लगता है कि...' आसिम वकार कांग्रेस में शामिल, साजिद रशीदी ने घेरा
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
शाहिद अफरीदी ने PCB के फैसले को बताया बेतुका, कहा- टी20 खिलाड़ी टेस्ट खेलेंगे
टेलीविजन
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
इंडिया
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
मलबा, टूटी गाड़ियां, 14 महीने बाद भी निशान, AI-171 क्रैश साइट का आंखों देखा हाल
ट्रैवल
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
कश्मीर टू कन्याकुमारी... Railway का फुल टूर पैकेज, फटाफट करें बुकिंग
जनरल नॉलेज
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को कितनी मिलती है पेंशन, जानें उनकी कमाई
शिक्षा
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
यूपी बोर्ड ने बढ़ाई 9वीं-11वीं के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, 10 सितंबर तक मौका
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget