उत्तर प्रदेश में जनता के काम के सिलसिले में कई बार फोन करने के बावजूद मिर्जापुर थाना प्रभारी द्वारा फोन नहीं उठाने की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिनंदन सिंह को तीन दिसंबर को विधानसभा में पेश होकर पूरे मामले पर जवाब देने का निर्देश दिया है.

बेहट क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक उमर अली खान ने कई बार फोन करने के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा फोन नहीं उठाने से क्षुब्ध होकर विधानसभा अध्यक्ष से इसकी शिकायत की थी. इसको लेकर अब अध्यक्ष ने एसएसपी को विधानसभा में तलब किया है.

विधायक ने दी यह जानकारी

विधायक उमर अली खान ने कहा कि उन्हें एसएसपी अभिनंदन सिंह से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मिर्जापुर थाना प्रभारी को कई बार फोन करने के बावजूद न तो फोन उठाया गया और न ही वापस फोन किया गया. इसी बात की शिकायत उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से की थी.

उमर अली ने अपनी शिकायत में बताया था कि जनता के काम के सिलसिले में उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को दिन ही नहीं, बल्कि रात में भी कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही वापस फोन किया गया. विधायक ने कहा कि सहारनपुर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मिलकर काम करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेगा तो बुरा लगना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि जनता बड़ी उम्मीदों के साथ अपने नेताओं के पास आती है.

बेहट सीट से सपा विधायक हैं उमर अली खान

बता दें कि उमर अली खान सहारनपुर की बेहट सीट मौजूदा सपा विधायक हैं. पार्टी ने एक बार फिर प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया है. ऐसे में उमर अली खान आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा के टिकट पर फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ते दिखेंगे.

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